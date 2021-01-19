Медработникам Самарской области начислили дополнительные выплаты за работу в праздники, а самарских водителей и кондукторов без масок лишили месячных премий. Эти и другие новости о коронавирусе в Самарской области в нашем традиционном дайджесте.СтатистикаЗа минувшие сутки в Самарской области зафиксировали 288 новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. С начала пандемии коронавирусом заболели уже 36 586 человек. Из общего числа инфицированных, 33 722 пациента успешно завершили свое лечение.После череды массовых смертей пациентов с коронавирусом, когда за сутки умирало более 10 человек, минувший день унес всего 1 жизнь. 76-летняя пациента, у которой подтвердили коронавирус, при жизни страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего в регионе с начала пандемии скончались 743 пациента.Дополнительные выплаты медикамПрезидент РФ Владимир Путин в конце года дал поручение выплатить медработникам, которые работали в новогодние праздники, дополнительные денежные выплаты. По указу президента, выплаты должны осуществиться до 29 января 2021 года. Самарская область пошла на опережение и уже сейчас медработники начали получать премии.Водителей и кондукторов штрафуютОднако не всем так повезло, например, водители и кондукторы общественного транспорта в Самаре, наоборот, лишились премиальной части своих зарплат. Во время проведения рейдов и по факту служебных проверок обращений граждан, были выявлены нарушения обязательного масочного режима самими сотрудниками предприятия «Самара Авто Газ». Нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности, наравне с пассажирами.ВакцинацияВ правительстве Самарской области сообщили, что к концу февраля ожидается новая поставка вакцины от коронавируса. На этот раз планируется привезти в регион 130 тысяч доз вакцины, чтобы как можно скорее привить от коронавируса 60% всего населения области. На данный момент более 50 лечебных учреждений региона подготовили прививочные кабинеты, а также мощности для хранения вакцины.