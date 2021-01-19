В городах Золотого кольца продолжают действовать ограничения. В первую очередь это соблюдение масочного режима: без масок не пустят ни в общественный транспорт, ни в развлекательные заведения города. В некоторых городах Золотого кольца и вовсе закрыты музеи и выставки для массового посещения людей. Также в городах действуют ограничения для жителей старше 65 лет, они вынуждены из-за эпидемиологической обстановки находиться на самоизоляции дома.В регионах продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно по паспорту, полису ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит в 2 этапа: на первом этапе потребуется час, а через 21 день необходимо явиться для введения второго компонента прививки.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 738 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1326 (+5)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1446 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8574 (+27)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8815 (+70)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7746 (+41)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30