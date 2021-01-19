Не все считают приговор справедливым34-летний Владимир Санкин из Уфы прославился на всю страну. Несколько дней назад его на 8 лет отправили в колонию за нанесение смертельных травм предполагаемому педофилу Владимиру Зайцеву, на которого обвиняемому пожаловались двое школьников — их потерпевший заманил к себе в квартиру, но в итоге отпустил.Решение Калининского районного суда не все считают справедливым. Многие негодуют: «да ведь он же детей защищал от насильника, уже сидевшего за подобные преступления? За что его в тюрьму?». Санкина поддержали звезды шоу-бизнеса и спорта, например, продюсер Иосиф Пригожин и футболист Дмитрий Тарасов. Но можно ли лишать других жизни в целях спасения или отмщения? Ситуацию со спорным приговором корреспонденту «КП-Самара» разъяснил адвокат из Тольятти Сергей Хальченко, рассказавший, можно ли убивать преступника.— Санкин изначально обвинялся в совершении убийства и разбоя. По убийству ему грозил срок от 6 до 15 лет, по разбою — от 8 до 15. Видимо, следствие перестаралось и обвинение в разбое было лишним, поскольку Санкин у погибшего не похищал имущество, — рассказывает Сергей. — К такому выводу пришла коллегия присяжных заседателей. Позднее и обвинение в убийстве изменили на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.Юрист обращает внимание на то, что Владимир нанес Зайцеву повреждения уже после освобождения ребенка. Более того, он оставил его на улице без верхней одежды и обуви, после чего и наступила смерть.Спасение не требовало смерти— Общественность в большинстве своем обсуждает только одну версию — Санкин спас детей. Но разве это не было отмщением? Для закона не важно, обоснованным или нет со стороны эмоций. Это всегда трактуется однозначно, как умышленное преступление, хоть и учитывает смягчающее вину обстоятельство — противоправное поведение потерпевшего, — делится Хальченко.Специалисты отмечает, что подход «линчевать в порыве эмоций» далек от справедливости:— В этом случае спасение не требовало смерти обидчика. Разве в этом может быть героизм?Добавим, что все случилось 30 января 2020 года. В тот вечер осужденный встретил на улице двух школьников, один их которых заявил, что их к себе в квартиру завел неизвестный и домогался. В итоге они смогли освободиться, а выпивший Санкин, услышавший эту историю, решил разобраться с подозрительным типом и избил его штакетником — наносил удары по голове и другим частям тела, удерживал оппонента на улице без верхней одежды и обуви. Полицейские задержали нападавшего, но медики помочь 54-летнему Владимиру Зайцеву уже не успели. Он скончался в карете скорой помощи.Владимир Санкин объяснил свои действия в суде тем, что, действительно, вступился за мальчишек и оборонялся. Но прокурор опроверг такой расклад, да и присяжные вынесли обвинительный вердикт. Защитники осужденного уже заявили, что он обжалует приговор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Суд в Уфе дал 8 лет строгого режима Владимиру Санкину, который до смерти забил предполагаемого педофилаВ громкой истории, которая началась почти год назад, поставлена точка (подробности)