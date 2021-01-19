К организации традиционных купаний на Крещение 2021 в Самаре готовились заранее. все службы поработали над тем, чтобы процесс был безопасен физически. Врачи в свою очередь давали подробные советы, объясняя, кому точно не стоит окунаться в ледяную воду на морозе.Поберечь себя советовали беременным женщинам, тем, кто переболел коронавирусом. Не рекомендовали купаться детям. В церкви также отмечали, что совершить омовение святой водой можно дома - просто в ванной.Но все равно уже с десяти часов вечера люди потянулись ручейком на Полевой спуск - именно здесь была организована официальная купель, где дежурили спасатели, врачи.- Мы каждый год на Крещение окунаемся в прорубь, - говорит самарчанка Валентина. - Ощущение после такого купания даже описать сложно. Это просветление, какое-то особое спокойствие в душе. Сначала все тело мгновенно пронзает электричеством, а потом будто бы мысли по полочкам раскладываются и становится очень легко.В основном в эту ночь около купели на Полевой были те, кто уже купается не первый раз, те, кто не захотел прерывать традиции. Впрочем, окунаться в иордань приходят и весь день 19 января.Конечно на открытом воздухе маски жители, решившие не отступать от традиций, не надевали, но социальную дистанцию соблюдали - об этом же их просили и сотрудники правоохранительных органов.После купания, жители поздравляли друг друга с Крещением. С добрыми пожеланиями ко всем землякам обратился и губернатор Дмитрий Азаров. Он пожелал всем здоровья и благополучия.В храмах Самарской области в честь важного праздника отслужили литургию и провели Всенощное бдение. Главное проходило в Софийском соборе - с участием митрополита Самарского и новокуйбышевского Сергия.