Жителям региона рассказали, как можно сдать антиковидную плазму с антителами, какое вознаграждение за это положено и какие требования предъявляют к возможным донорам. Заготовку такой плазмы ведут на базе Самарской областной станции переливания крови. Узнали все подробности и рассказываем, кто может стать донором, как записаться на станцию переливания, когда можно заявить о своем желании, сколько времени должно пройти с момента выздоровления. Напомним, что затем полученную плазму используют для переливания пациентам с тяжелой формой в качестве лечения. Однако, медики особо подчеркивают, что этот способ не панацея и такой способ лечения может назначаться только врачом.Донором может стать житель Самарской области в возрасте от 18 до 55 лет. Вес - не менее 55 килограммов.Главное условие: официальное медицинское заключение о перенесенном заболевании COVID-19, справка об отрицательном результате анализа на наличие РНК SARS-CoV2 методом ПЦР.Есть и предпочтения: с большей вероятностью на станцию пригласят мужчин, которые переболели в легкой или средне-тяжелой форме.Сдавать кровь можно минимум через две недели после полного выздоровления или выписки из стационара. Остальные противопоказания к донорству также сохраняются. Это, например, острые формы хронических заболеваний ЖКТ, перенесенный гепатит В и С. Более полные ограничения можно найти в группе \\"Я донор Самара\\".Жителей Самары, которые хотят стать донорами, просят направить свои данные (ФИО, дату и год рождения, группу крови и резус, телефон) на электронную почту info@donorsamara.ru. В теме письма напишите \\"Плазма COVID-19\\".На станции переливания крови объясняют, что таких доноров будут специально вызывать для приема после анализа заполненной анкеты в соответствие с возникшей потребностью. Окончательное решение о допуске после осмотра претендента примет врач-трансфузиолог.При себе нужно иметь паспорт и документы с результатами обследования, медицинскую выписку, подтверждающую факт перенесенного заболевания. Принимают таких доноров с 8.00 до 13.00 с понедельника по пятницу.Донору полагается компенсация на питание в 614,55 рублей, а также справка для получения двух оплачиваемых отгулов на работе.