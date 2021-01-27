Жертва или преступник: владелицу турбазы в Самарской области обвинили в поджогах чужих домов

Пожары были и на турбазе, и на конфликтующем с ней СНТ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это не хулиганство

Владелице турбазы «Хуторок Озерный», расположенной рядом с селом Ташла, может грозить уголовная ответственность. По решению Ставропольского районного суда предпринимательница Ольга Кулаксыз отправилась под домашний арест. Ее подозревают в серии поджогов.

Местные дачники конфликтуют с руководством базы отдыха уже несколько лет. И зачастую ссоры выходят за рамки закона. Так, 11 ноября 2020 года было совершено покушение на поджог дома семьи Устименко. Молодая пара с двумя детьми — единственные, кто живет в СНТ «Красное поле» круглогодично.

Как следует из материалов дела, хозяйка Анна посреди ночи интуитивно почувствовала неладное. Выглянув в окно, увидела на земле горящую бутылку с коктейлем Молотова. Оказалось, что неизвестный кидал горючую смесь через забор, пытаясь заблокировать выход из дома. Когда глава семейства Устименко взялся за огнетушитель, часть дома уже была задымлена. Через час приехали сотрудники МЧС и полиции.

По словам Анны Устименко, поджог был не просто хулиганством, а спланированным преступлением. Поджигатель точно знал, что дома есть люди. В окнах горел свет, а на парковке стоял хозяйский автомобиль.

Дом Устименко получил сильные повреждения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Второе похожее нападение зафиксировано днем 13 января 2021 года. В этот раз двое неизвестных действовали смелее. Судя по видео с камер наблюдения, они проникли на территорию и облили фасад дома горючей смесью. Возгорания удалось избежать, так как стены были обработаны противопожарным веществом.

Выживали не только огнем

По подозрению в совершении преступления задержали некоего Егора Федина. Ему также вменили и незаконный оборот мефедрона. Именно этот молодой человек и указал на то, что заказчиком поджога является Ольга Кулаксыз.

Правоохранители стали разбираться и выяснили, что члены СНТ много раз обращались с жалобами на руководство турбазы, неоднократно обвиняя его в нарушении закона. После запросов дачников во главе с Анной Устименко деятельностью руководства «Хуторка» заинтересовались представители прокуратуры. Это мешало Ольге успешно вести бизнес. В начале года она терпела серьезные убытки.

В начале 2021 года судебные приставы закрыли дома, входящие в базу отдыха. Гостям, забронировавшим места, пришлось вернуть деньги. В региональном УФССП отметили, что деятельность приостановлена по решению суда — в «Хуторке» нарушались требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

— Действия должностных лиц направлены на обеспечение безопасности населения, с целью предотвращения трагедий подобных тем, что произошли в ТЦ «Зимняя вишня» и в клубе «Хромая лошадь». Нарушение требований пожарной безопасности может привести к возникновению угрозы жизни и здоровья отдыхающих на туристическом объекте людей, — подчеркнули специалисты.

Поджигатель попал на видео Фото: скриншот с видео

Устименко добавляет, что ее семью пытались «выживать» не только огнем. Каждую ночь на турбазе творился беспредел — громкая музыка, стрельба, крики. Спать в таких условиях невозможно. Анна считает, что Кулаксыз имеет к этому непосредственное отношение.

Дачники сами виноваты?

Ольгу — маме троих детей — отправили под домашний арест на 1 месяц и 24 дня 20 января 2021 года. Ей запретили использовать любые средства связи. Сама женщина не признает свою вину.

— Ее даже можно назвать пострадавшей. Война с дачниками, в частности с семьей Устименко, досталась Ольге в наследство от гражданского мужа Юрия Долгополова, — считает адвокат задержанной Дмитрий Павлов. — Моей подзащитной периодически поступают звонки с угрозами и предложениями невыгодного раздела бизнеса.

Дмитрий указал на то, что все дома, на которые совершались покушения, застрахованы одним агентом. Все пострадавшие получили полагающиеся им выплаты. Защита не исключает, что сами владельцы могли умышленно портить свое имущество.

Что же касается Кулаксыз, то и у нее сгорели шесть домов. Она подавала заявления в полицию, но дела не заводились. Юрист Ольги также считает это странным.

Сейчас расследование уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ, продолжается. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.