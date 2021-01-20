Туристическому маршруту по городам Золотого Кольца исполняется пятьдесят лет. Жителей приглашают участвовать во флешмобе и выкладывать свои фотографии с хештегом #МоеЗолотоеКольцо. Тем временем заболеваемость коронавирусом в городах Золотого Кольца становится все ниже. Ситуация на 20 января 2020 года. По прежнему напряженной ситуация остается в Подмосковье, а вот в Костроме заболевших становится все меньше.Также во всех регионах продолжается массовая вакцинация и она по мнению медиков должна еще больше снизить напряженность, обеспечить должный процент иммунизации. В этом случае с наступлением тепла маршруты можно будет открыть для большого количества туристов.О ситуации с коронавирусом по городамВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 738 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1332 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1448 (+2)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8577 (+3)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 88186 (+71)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7775 (+29)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30