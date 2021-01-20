«Ей проще умереть, чем быть осужденной обществом»: почему учительницу английского били и морили голодом, а она терпела

Ольга Салдину привезли в больницу в крайнем истощении и синяками по всему телу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ольгу я узнал в 2010 году, познакомила нас моя родная сестра. Мы сели на лавочку и болтали часов до 5 утра. На третий день знакомства мы поцеловались, она пригласила меня к себе домой на чай. Месяц мы встречались, потом решили жить вместе, а еще через пару месяцев, в середине лета, она сообщила, что я буду папой, - Алексей Салдин показывает журналистам фотографии на телефоне – там запечатлены те дни, когда в семье все было хорошо.

Сейчас мужчина является обвиняемым по делу о домашнем насилии, в ближайшее время его дело должны направить в суд. Ему предъявлено обвинение по ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», хотя родные Ольги были уверены, что тот хотел расправиться с супругой:

- Участковый нам сказал, что Алексей под протокол на вопрос «Почему вы били свою жену?» ответил: «Потому что она мне надоела, надо было вообще ее забить», - рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» сестра Ольги – Екатерина Заводская. – Она жаловалась мне на побои, даже пыталась уйти от мужа. Но она – человек очень мягкий, и когда Алексей просил прощения и звал ее домой, она всегда его прощала.

Эксперты считают, что здоровью потерпевшей нанесли средней тяжести Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В итоге весной Ольга уволилась из школы – по словам мамы, ей было просто стыдно ходить на уроки с синяками. Ближе к лету перестала выходить на связь, потом прислала сестре SMSку с просьбой срочно забрать ее. Когда Екатерина приехала в Зольное, Ольга даже была не в состоянии открыть дверь - по словам сестры, она весила всего 35 кг, а, когда ее привезли в больницу, врачи сказали, что еще день – и пациентка умерла бы от голода. Сама Ольга, и дети семейной пары рассказали следователям: папа не давал им есть, закрывался на кухне, а их туда не пускал, дети кушали у бабушки, а Ольга тихо угасала у себя дома.

Почему не ушла, когда был шанс? Почему не позвонила в полицию? Почему не просила помощи у родных соседей?

Все просто: окружающие в один голос говорили «Сама виновата!» Соседи и знакомые семейной пары заявляют: Алексей – мужчина с золотыми руками, да, выпивает, но с кем не бывает. А вот Ольга, мол, и хозяйка так себе, и мать не образцовая, и учитель не ахти – даром, что на трех языках говорит и 2 высших образования имеет.

Дети семейно пары подтвердили следователям, что папа запрещал маме кушать и вообще подходить к кухне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выслушав поток обвинений и обличающих речей в адрес Ольги Салдиной, эксперты, присутствовавшие на передаче, пришли к выводу, что ей просто было не у кого просить защиты: мать – пенсионерка, живет в том же селе, сестра – за сотню километров в Самаре с больным ребенком на руках. А ее в это время окружало всеобщее осуждение:

- Женщина все это терпит от безысходности, от того, что все вокруг ее осуждают: «Сама виновата». Поэтому она всем говорит «У меня все хорошо». Ей проще умереть, чем быть осужденной обществом – сделала вывод психолог Евгения Береза.

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