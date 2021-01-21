Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 21 января 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В излюбленном маршруте туристов, которому исполняется 50 лет, проблемы с распространением covid-19 еще остаются, но, кажется, уже идут на спад. Ограничения остаются, но они уже не такие жесткие. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 21 января 2021 года.
В некоторых муниципалитетах пенсионерам уже разрешают покинуть самоизоляцию. Правда, чтобы выйти на работу, нужно обязательно подтвердить, что ты здоров. Парковые зоны, рестораны и музеи работают - но, конечно, с ограничениями.
Главная задача у властей регионов в последние дни - вакцинация населения. Так, во Владимире департамент социальной защиты даже организовал доставку граждан старше 60 лет в медучреждения для получения прививки. С населением там поддерживают активную связь и, если возникают какие-то проблемы, стараются помочь.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 750 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1346 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1454 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8602 (+25)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 8946 (+60)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7825 (+50)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30