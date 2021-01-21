Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 21 января 2021 года

В городах Золотого кольца продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В излюбленном маршруте туристов, которому исполняется 50 лет, проблемы с распространением covid-19 еще остаются, но, кажется, уже идут на спад. Ограничения остаются, но они уже не такие жесткие. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 21 января 2021 года.

В некоторых муниципалитетах пенсионерам уже разрешают покинуть самоизоляцию. Правда, чтобы выйти на работу, нужно обязательно подтвердить, что ты здоров. Парковые зоны, рестораны и музеи работают - но, конечно, с ограничениями.

Главная задача у властей регионов в последние дни - вакцинация населения. Так, во Владимире департамент социальной защиты даже организовал доставку граждан старше 60 лет в медучреждения для получения прививки. С населением там поддерживают активную связь и, если возникают какие-то проблемы, стараются помочь.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 750 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1346 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1454 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8602 (+25)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 8946 (+60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7825 (+50)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30