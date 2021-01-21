С любовью к химии: как молодые специалисты ННК пришли в профессию

У Константина Козлова далеко идущие планы. Фото АО «ННК»

Правильный выбор

Вскоре наша страна отметит День студента - праздник всех, когда-либо штурмовавших гранитные вершины высшего образования. Одни из нас мечтали о будущей профессии с детства, другие пошли по стопам родителей. Но есть и те, кому помогли в выборе пути «посторонние» люди, а в последствии стали семьей - именно так часто называют дружный трудовой коллектив. В образовательном проекте «Школа - вуз - предприятие» ННК участвует с 2012 года. Именно тогда в новокуйбышевской школе №5 сформировали первый подшефный «Роснефть-класс», где старшеклассники получили возможность углубленно изучать базовые технические науки - математику, химию и физику. А еще - познакомиться с ННК и в будущем связать жизнь с этим предприятием. Первые выпускники «Роснефть-классов», окончив вузы, уже влились в коллектив.

- Со старших классов у ребят есть возможность развивать лидерские качества и интеллект, заниматься научной деятельностью, постигать особенности нефтехимического производства, - говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «ННК» Наталья Калинина. - После трудоустройства в ННК получение образования молодых специалистов продолжается - под руководством наставников они постигают практическую сторону своей профессии, приобретают качества, которые позволяют расти как профессионалам. Молодежь раскрывает свой потенциал, стремится к развитию, и это отрадно.

Движение вверх

Инженер Научно-исследовательского центра АО «ННК» Константин Козлов не является потомственным нефтехимиком. Его судьбу определила учеба в «Роснефть-классе», который помог не только выбрать профессию, но и поступить в один из самых престижных нефтяных вузов страны - РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. В 2018 году, получив диплом бакалавра, парень вернулся в родной город и пришел в ННК на должность аппаратчика разложения катализаторного комплекса. Уже через год молодому специалисту предложили перейти в НИЦ на должность инженера.

- Опыт научной деятельности я получил еще во время учебы в «Роснефть-классе», - рассказал Константин Козлов. - Направление работы интересное, поэтому я согласился без раздумий. Для любого специалиста главное - продолжать развиваться, совершенствоваться. Параллельно с работой я успешно окончил магистратуру в Самарском техническом университете и планирую продолжать «расти» на предприятии.

Ян Малькевич полюбил химию со школы. Фото АО «ННК»

Другой выпускник «Роснефть-класса» - ведущий специалист по договорной работе и учету производства промышленных газов Ян Малькевич, заинтересовался химией раньше, чем она появилась в его школьном расписании. Поэтому никаких сомнений в выборе профессии у юноши не было - после школы он, как и Константин, окончил РГУ и устроился в ННК на должность аппаратчика.

- Школьные и студенческие годы внесли значительный вклад в мое становление как профессионала, - считает Ян Малькевич. - Когда приходишь работать на производство, а у тебя уже есть запас теоретических знаний, подкрепленных практикой, адаптироваться гораздо проще. Начинаешь буквально схватывать на лету, о чем тебе говорят опытные коллеги. Я очень благодарен своим наставникам. Мне повезло с коллективом!

Всего спустя несколько месяцев Яну доверили инженерную должность - заключать договоры на поставку продукции для сторонних потребителей. Но останавливаться на достигнутом он не собирается. В планах - учеба в магистратуре и повышение компетенций, дальнейший карьерный рост. Ответственное отношение к собственному развитию, здоровые амбиции - отличительные особенности большинства участников образовательной программы НК «Роснефть». Ведь именно такие специалисты и нужны Компании.