«Он всю пенсию тратил на животных»: в Самаре умер истощенный мужчина, приютивший у себя 22 кошки

Александр Максимович любил животным и отдавал им все свои силы Фото: СОЦСЕТИ

Поездка в больницу закончилась трагедией

73-летнего Александра Калабина из Самары знают многие. Он последние годы посвятил себя помощи бездомным животным. В частности, он заботился о кошках — подбирал их на улице, кормил на свою небольшую пенсию, лечил и оставлял у себя дома — в комнате общежития недалеко от рынка «Норд». На днях мужчина скончался при странных обстоятельствах, а 22 его питомца лишились любящего хозяина и крыши над головой.

Все началось с того, что в 20 числах января Александра Максимовича соседи обнаружили дома в тяжелом, истощенном состоянии и вызвали для него скорую.

— Он все деньги тратил на несчастных животных с улицы, а про себя забыл. Близких родственников у него не было, ну, по крайней мере, мы не видели, чтобы ему кто-то помогал, — делятся знакомые одинокого горожанина.

Пенсионера на скорой помощи увезли в больницу Пирогова. Жильцы за его четырехлапыми любимицами приглядывали и были уверены, что скоро их владелец вернется.

Но 24 января в социальных сетях появилась информация — Калабин медучреждение покинул и домой не пришел. Волонтеры даже успели написать о том, что он разыскивается, началась путаница — разные люди сообщали противоречивые сведения — но вскоре ситуация разъяснилась. К сожалению, трагично.

Надежда на помощь горожан

— 27 января он умер в санитарной части № 5. Причина смерти не установлена, пока мы ждем новостей. Заключение должно быть готово в эти выходные, — поделилась с корреспондентом «КП-Самара» зоозащитница Елена.

Для кошек пенсионера ищут новых хозяев Фото: СОЦСЕТИ

Наша собеседница сейчас организовывает похороны Александра Максимовича и распределяет его кошек:

— Они в эти дни ночевали в подсобке общежития. Многим нужна ветеринарная помощь, несколько кошек беременны. В основном все социальные, но есть одна диковатая, как раз из числа беременных. Сейчас вопрос по распределению решается, но даже после попадания котов на передержку, мы продолжим поиск для них заботливых хозяев.

Елена благодарит всех, кто уже откликнулся. Сбор средств еще открыт. Все, кто готов оказать содействие, могут обращаться по номеру 89272656139. Информацию можно уточнить и по ссылке.