Камера, мотор, штраф! Как оспорить наказание за нарушение дорожной разметки зимой

Зимой дорожная ситуация усложняется, не все водители к этому готовы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года прокуратура Самарской области выявила более 800 нарушений, связанных в том числе с недобросовестной уборкой дорог. Сужение числа полос, сугробы возле пешеходных переходов, залепленные снегом дорожные знаки – все это влияет на безопасность дорожного движения. А еще вводит в заблуждение автомобилистов: как угадать под снегом, где тут прерывистая, а где сплошная линия разметки? «Бывалые» машину ведут «по памяти», опираясь на многолетний опыт, а как быть молодым водителям или тем, кто в городе в первый раз?

- Ездили в Самару, собрали штрафов за выезд на полосу для общественного транспорта, - сетует жительница Тольятти Вера М. – А я откуда знаю, что туда нельзя? Навигатор повел нас именно этим путем.

- А я на ул.Ново-Садовой в пробке застрял. Стою в третьем ряду, смотрю: несколько машин налево, на ул.Часовую сворачивают. Разметки под снегом не видно, ну, я за ними и поехал. А потом друг мне говорит: «Да там же двойная сплошная! Жди штраф», - недоволен сам собой Александр К.

В Центре автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Самарской области успокоили: если дорожной разметки на снимке с камеры не видно, то у автомобилиста есть все шансы оспорить штраф.

- Но этом году таких случаев еще не было, а в прошлом подобной статистики не велось, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» замначальника ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Писарева. – Но мы действуем на опережение: еще в декабре направили в службу, которая обслуживает аппаратные комплексы, рекомендацию отключить функцию фиксации нарушений, связанных с дорожной разметкой, потому что, если на фото ее не будет видно, то это очевидный брак.

Тем не менее, если штраф пришел, а автовладелец уверен, что он ни в чем не виноват, то у него есть 10 дней с момента получения материалов на их обжалование. Жалобу нужно либо отправить почтой, либо привезти ее лично в ЦАФАП, потому что в документе нужна личная подпись заявителя.

После получения документов сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений в течение 10 дней должны решить, кто же прав.

- Решение принимает руководство ЦАФАП, для этого обычно приходится поднимать дополнительные материалы, в том числе видеозаписи, - говорит Ольга Писарева. – За прошлый год мы вынесли почти 4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Около 33 тысяч автовладельцев направили нам жалобы, но в 90% случаев речь шла о том, что за рулем автомобиля был не собственник машины, а другой человек.

С самим фактом нарушения не согласны были примерно 2,5 тысячи водителей, но доказать свою правоту смогли лишь 856 человек. Таким образом, аннулированы были 0,02% постановлений, вынесенных сотрудниками ЦАФАП.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 932 653 постановления об административных правонарушениях вынесено сотрудниками ЦАФАП в прошлом году

32 875 обращений граждан поступило в ЦАФАП в 2020 году

2 467 автовладельцев были не согласны с нарушением в прошлом году

856 водителей смогли отменить штраф за 12 месяцев 2020 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это плохие люди номера скрывают, а я – хороший»: чем самарские водители объясняют снежки на месте букв и цифр

Сегодня городская ГИБДД начали ловить автомобили с нечитаемыми госзнаками (подробности)