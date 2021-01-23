«Она сама себя до этого довела»: жертву домашнего насилия муж обвиняет в изменах, алкоголизме и анорексии

Жертвой домашнего насилия стала учительница английского языка из села в Самарской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гематомы по всему телу – от падений, худоба – из-за отсутствия аппетита, а ссоры - по причине интимных переписок с посторонними мужчинами. История домашнего насилия в селе Зольном Самарской области повернулась в неожиданную сторону в эфире программы «Пусть говорят».

Напомним, этим летом учительница английского языка Ольга Салдина попала в больницу. По словам ее сестры Екатерины, на тот момент она весила всего 35 кг и была в шаге от смерти. Огромные гематомы по всему телу женщина объяснила насилием со стороны мужа Алексея. Также, по ее словам, он не давал ей есть. Дети семейной пары, по словам родственников, также подтвердили следователям: папа запрещал маме даже появляться на кухне.

- Это все ложь, - заявил перед телекамерами Алексей Салдин. – Да, я виноват, было рукоприкладство, но только ладошкой, из-за того, что меня все достало. Я с работы возвращаюсь, а она уже с утра за водкой успела сходить. Везде ее бутылки стояли: даже на балконе в лейке водка спрятана была.

Алексей утверждает, что жена сама падала, а он, если и бил ее, то только ладошкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме пристрастия к алкоголю, Алексея, по его собственному признанию, раздражали переписки супруги с другими мужчинами. В том числе интимного содержания. Знакомые семейной пары и вовсе обвинили женщину, что она «бегала» к своему первому мужу. Ольга от этих обвинений пришла в шок:

- Была переписка с однокурсником шуточная. Я ему нравилась, но он был намного младше меня, ничего «такого» между нами не было. А у мужа первого давно своя семья, дети, зачем ему это все?

Общественное мнение, высказанное односельчанами в эфире, направлено против Ольги Салдиной: мол, сама виновата во всех своих бедах. Пить меньше надо было.

Общественное мнение обернулось против женщины, ей открыто говорят: "Сама виновата" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Она сама себя до этого довела. Я же ее и кормить пытался. Детей накормлю, и ее зову: «Оля, иди покушай», а она мне: «Я не могу, мне не лезет». Через час я опять предлагаю, она говорит, что не хочет. А сама на балкон бегала покурить и возвращалась оттуда пьяная, по стеночке, падала, - рассказывал свою версию событий Алексей. – Оль, ты меня, конечно, извини за то, что я тебе делал, но я тебя ладошкой по уху бил, а по остальным частям тела не бил.

- Это был удар кулаком такой силы, что я 2 дня этим ухом ничего не слышала. И проблемы со слухом у меня до сих пор. А еще он обещал меня убить, если я зайду на кухню, - «поправила» супруга Ольга Салдина. – Нет, Леша, я для себя все решила: хочу жить одна со своими детьми. Подальше от Зольного.

Напомним, в отношении Алексея Салдина было возбуждено уголовное дело, недавно ему предъявили обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей жены. Точнее, бывшей жены: Ольга и Алексей развелись.

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