За сотню в Самаре и Тольятти и новые дозы вакцины: что творит коронавирус в Самарской области

Несмотря на все предосторожности заболевших не становится меньше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не сдает позиций – число заболевших остается стабильно высоким, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим и другие ограничения и меры эпидбезопасности. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 января 2021 года.

Новые больные, новые жертвы

За минувшие сутки в регионе было обнаружено 286 новых больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, а общее число коронавирусных больных с начала пандемии в регионе достигло 37730 человек. Больше всего новых зараженных выявили в Самаре и Тольятти – здесь прибавилось по 101 пациенту с коронавирусом. В других городах и районах региона инфицированных меньше: в Чапаевске 14, в Кинель-Черкасском районе – 12. 6 новых больных в Ставропольском районе, по 5 - в Шигонскоми районе, Сызрани и Похвистнево и т.д.

Подавляющее большинство новых заболевших коронавирусом – 243 человека – обнаружено среди пациентов с пневмонией и ОРВИ. А вот 43 зараженных не имели внешних признаков болезни.

К сожалению, не обошлось без новых жертв – ковид забрал жизни еще восьми самарцев, всем им было более 50 лет, они страдали различными сопутствующими заболеваниями. Общее число жертв коронавируса в Самарской области достигло 770 человек.

Вакцины и прививки

Чтобы противостоять пандемии, самарцы могут сделать прививку от коронавируса. Накануне в регион поступило еще 10 тысяч доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»). Уже в течение суток их доставят в больницы и поликлиники.

В общей сложности в Самарскую область уже поступило более 22 тысяч доз антиковидной вакцины, прививку сделали более шести тысяч человек. В первую очередь вакцинируют тех, кто находится в группе риска – медиков, учителей, соцработники и работников других профессий, связанных с общением с людьми. Однако сделать прививку может любой желающий. Вакцинация бесплатная и добровольная. Записаться на прививку можно в Единой электронной регистратуре Самарской области, на портале госуслуг, по номеру 122 и в контакт-центрах поликлиник.