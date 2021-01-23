Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 23 января 2021 года

Перед прививкой от коронавируса обязательно нужна консультация врача
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число заболевших коронавирусом в городах Золотого кольца не становится меньше. Каждый день статистика заболеваемости свидетельствует о том, что до победы на COVID-19 пока еще далеко. Для борьбы с инфекцией власти исторических регионов предпринимают серьезные меры – здесь продолжают действовать все коронавирусные ограничения и запреты. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 23 января 2011 года.
По поручению Президента России Владимира Путина с 18 января во всех регионах страны, в том числе в городах Золотого кольца, стартовала массовая вакцинация от ковид. Пояс туристических регионов заранее подготовился к прививочной кампании, в города и районы завезли вакцину, организованы мобильные прививочные пункты.
Продолжают действовать коронавирусные ограничения, масочный режим, ограничения на посещения музеев, работу ресторанов и кафе, запрет для детей находиться в ТЦ без родителей. Во Владимирской области отдельные классы в школах и группы в детских садах находятся на карантине по коронавирусу.
От туристических поездок в города Золотого кольца пока лучше воздержаться.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 761 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1358
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1454
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8624
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9040 (+35)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7896 (+29)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Горячая линия: 8-800-550-50-30