Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 23 января 2021 года

Перед прививкой от коронавируса обязательно нужна консультация врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших коронавирусом в городах Золотого кольца не становится меньше. Каждый день статистика заболеваемости свидетельствует о том, что до победы на COVID-19 пока еще далеко. Для борьбы с инфекцией власти исторических регионов предпринимают серьезные меры – здесь продолжают действовать все коронавирусные ограничения и запреты. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 23 января 2011 года.

По поручению Президента России Владимира Путина с 18 января во всех регионах страны, в том числе в городах Золотого кольца, стартовала массовая вакцинация от ковид. Пояс туристических регионов заранее подготовился к прививочной кампании, в города и районы завезли вакцину, организованы мобильные прививочные пункты.

Продолжают действовать коронавирусные ограничения, масочный режим, ограничения на посещения музеев, работу ресторанов и кафе, запрет для детей находиться в ТЦ без родителей. Во Владимирской области отдельные классы в школах и группы в детских садах находятся на карантине по коронавирусу.

От туристических поездок в города Золотого кольца пока лучше воздержаться.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 761 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1358

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1454

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8624

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9040 (+35)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7896 (+29)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Горячая линия: 8-800-550-50-30