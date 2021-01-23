В Самаре в исторической части города проходит несанкционированная акция

Участники акции во время шествия в Самаре Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре в субботу, 23 января, проходит несанкционированная акция. Более тысячи человек прошли по городским улицам и остановились около здания правительства, где задержали несколько участников шествия.

Среди собравшихся разные люди. Есть среди шествующих и пенсионеры, и люди среднего возраста, но в основном в возрасте примерно от 18 до 25 лет. В общей сложности порядка тысячи человек прошли по нескольким улицам Самары в исторической части города, по оценкам корреспондентов «КП-Самара», сообщающих с места событий. Во время несанкционированной акции некоторые присоединялись к шествию, кто-то отходил в сторону по ходу движения.

Полиция у здания правительства Фото: Александра БУДАЕВА

На протяжении всего маршрута их сопровождали полицейские. Они не допускали, чтобы люди массово выходили на дорогу на перекрестках, но они и без того стояли на «красный» и пропускали «скорую помощь», если она проезжала.

По ходу шествия звучали лозунги в поддержку Белоруссии. Одна бабушка по ходу поинтересовалась у собачки: «А ты почему не кричишь?» Некоторые шли вместе с детьми, были даже участники на инвалидных колясках. Все шли в масках и предпринимали попытки по возможности держать безопасную дистанцию. Один мужчина подошел к сотрудникам полиции и поинтересовался, куда обращаться, если задержат родственников. «У меня сын там, если его заберут, куда повезут?» - спрашивал мужчина у полицейских.

Участники акции в Самаре Фото: Александра БУДАЕВА

Полиция несколько раз призывала граждан разойтись, напоминая, что сейчас пандемия, небезопасно находиться в местах большого скопления людей. Ранее в МВД России предупреждали граждан, планирующих принять участие в несанкционированном мероприятии, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку.

Шествие остановилось у здания правительства Фото: Александра БУДАЕВА

Участники акции шли по улицам и остановились около здания правительства. Здесь играла музыка – песня It's My Life группы Bon Jovi. Рядом со зданием правительства, на площади Славы, сделан каток, где как раз и играет музыка.

Сотрудники полиции выстроились перед зданием, а перед ними остановились участники акции. Как сообщали с места журналисты «КП-Самара», несколько человек задержали. В полиции пока не сообщали, сколько людей участвовали в шествии и какое количество участников задержали.

Полиция сопровождает шествие Фото: Ольга НОВИКОВА

Сейчас шествие продолжается, его сопровождает полиция.