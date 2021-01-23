Иностранец замерз при пересечении границы в Оренбуржье

Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу, один из них замерз насмерть

В Первомайском районе Оренбургской области двое граждан одного из государств Центральной Азии предприняли попытку незаконно пересечь государственную границу.

По имеющимся данным, двое мужчин пытались пробраться в Россию. Они шли по глубокому снегу в условиях сильного мороза. Этих людей якобы должны были встретить, когда они перейдут границу, однако этого не произошло. Мужчины продолжили путь, однако не смогли уйти далеко в холодных условиях – температура доходила до -30 градусов по Цельсию.

Скорее всего, у обоих было мало шансов добраться хотя бы до места предполагаемой встречи с тем, кто должен был встречать их в России – одеты они были совсем не по погоде и не могли долго продержаться при усилении холодов. Погода мигрантам не благоприятствовала – они пробирались по жуткому холоду и оба в итоге не смогли преодолеть весь путь. Один из мужчин совсем замерз и упал на снег. Второй ничем не смог ему помощь и продолжил путь, но далеко уйти тоже не смог.

Во время патрулирования территории сотрудники силовых ведомств обнаружили тело одного из нелегалов. Назначена экспертиза, призванная определить, от чего именно умер незаконный мигрант. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

Второй мигрант также сильно пострадал от мороза, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Когда его обнаружили, то задержали и после недолгих разбирательств отправили в больницу с сильным обморожением рук и ног.

Личности обоих мужчин установлены. Это трудовые мигранты, которые не соблюдали законодательства при пересечении границ, в отношении выжившего проводится проверка.

Правоохранители также пытаются установить, кто должен был встречать нелегальных мигрантов, когда они проникнут в страну. Сейчас выясняется, кто организовывал незаконную доставку мигрантов на территорию России, определяются возможные причастные и подозреваемые.