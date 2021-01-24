В Самаре и Тольятти больше всего заразившихся коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились более 38 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 284 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Больше всего, традиционно, выявили в Самаре и Тольятти. В регионе семь новых летальных случаев, умерли четверо мужчин и 77-летняя женщина. В Самаре можно привиться от коронавируса. Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии минздрава Самарской области Александр Жестков рассказал самарцам, можно ли делать прививаться от коронавируса, если в крови есть антитела

В Самаре и Тольятти находят больше всего

В Самарской области традиционно больше всего новых случаев заражения коронавирусом находят в Самаре и Тольятти. На этот раз автоград возглавил список городов и районов губернии, где выявили заражения. По данным регионального оперштаба, там нашли 102 заразившихся. В областной столице на этот раз 66 заболевших.

Всего в регионе 284 новых случаев за сутки. Среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией 241 новый случай, 43 человека узнали о заражении при профосмотре.

В регионе пять новых смертельных случаев. Умерли четверо мужчин в возрасте от 74-х до 87-ми лет и 77-летняя женщина.

Всего с начала пандемии заразились 38 014 человек, из них выписаны 35 085. Умерли 775 заразившихся.

Специалист рассказал самарцам, можно ли делать прививку, если уже есть антитела

Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии минздрава Самарской области Александр Жестков рассказал самарцам, можно ли делать прививаться от коронавируса, если в крови есть антитела либо же вы о них не знаете. Врач уверен, что делать тест на уровень антител G и М перед вакцинацией не обязательно.

Если же вы сомневаетесь - болели или нет, тест ПЦР положительного результат не показал, да и было это не вчера - нет острой необходимости делать тест и определять количество антител.

- Уровень антител в крови не влияет на эффективность прививки, не снижает ее. Наоборот, может только дополнительно укрепить иммунитет, - рассказал «КП-Самара» Александр Жестков.

Антитела, которые вырабатываются после вакцины, более точные. «Современная вакцина содержит антиген актуальной, мутировавшей версии коронавируса. У тех, кто переболел ранее, весной или летом, таких антител скорее всего нет», - отметил специалист.

Если же человек переболел чем-то похожим на коронавирус, но анализы были отрицательными, перед прививкой стоит выждать 4-5 недель.