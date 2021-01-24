Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 24 января 2021 года

В городах Золотого кольца тысячи человек получили первую вакцину от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Города Золотого кольца по-прежнему доступны для туристов, но имеют ряд ограничений, который пока не планируют снимать. В случае поездки в какой-либо из городов стоит помнить, что там необходимо использовать средства индивидуальной защиты, особенно в общественных местах. В противном случае можно нарваться на крупный штраф.
В городах Золотого кольца продолжается вакцинация, по несколько тысяч человек в регионах уже прошли первый этап.
Во Владимирской области на карантине из-за коронавируса находятся несколько школьных классов. В связи с этим в школах усиленно проводятся контрольные мероприятия.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 767 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1375 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1458 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8690 (+21)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9083 (+43)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7896 (+29)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30