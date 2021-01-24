Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 24 января 2021 года

В городах Золотого кольца тысячи человек получили первую вакцину от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Города Золотого кольца по-прежнему доступны для туристов, но имеют ряд ограничений, который пока не планируют снимать. В случае поездки в какой-либо из городов стоит помнить, что там необходимо использовать средства индивидуальной защиты, особенно в общественных местах. В противном случае можно нарваться на крупный штраф.

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация, по несколько тысяч человек в регионах уже прошли первый этап.

Во Владимирской области на карантине из-за коронавируса находятся несколько школьных классов. В связи с этим в школах усиленно проводятся контрольные мероприятия.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 767 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1375 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1458 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8690 (+21)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9083 (+43)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7896 (+29)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30