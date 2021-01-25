ННК перешла на обновленный стандарт энергоэффективности

Энергоэффективность — один из ключевых показателей работы современного предприятия. Фото АО «ННК»

Вышли на новый уровень

Рейтинг любого предприятия зависит от множества факторов, и одним из ключевых является его энергоэффективность. Этот показатель характеризует не только ответственное отношение производственников к экологии. Бережное отношение к энергоресурсам позволяет существенно сократить затраты, а значит - улучшить экономические показатели производства. Одним из энергоэффективных лидеров нашего региона является Новокуйбышевская нефтехимическая компания: ежегодная экономия условного топлива на предприятии исчисляется миллионами рублей. За внушительными цифрами стоит большая планомерная работа: внедрение энергоэффективных технологий, оптимизация технологического режима и модернизация оборудования, развитие собственных генерирующих мощностей. Разумеется, на ННК внедрена и успешно функционирует система энергетического менеджмента. И недавно предприятие успешно прошло процедуру ее ресертификационного аудита. Результатом стало получение сертификата обновленной версии международного стандарта ISO 50001:2018.

К энергоэффективности - всем коллективом

Свой первый сертификат о соответствии системы энергетического менеджмента международному стандарту ISO 50001:2011 Новокуйбышевская нефтехимическая компания получила в 2017 году. Заработать такой документ непросто, но нужно его еще и «удержать» - для этого каждые три года необходимо проходить процедуру ресертификации. Для подготовки к аудиту на предприятии проделали масштабную работу. В том числе - адаптировали в соответствии с новым международным стандартом локально-нормативные и распорядительные документы АО «ННК». Ключевые из них - «Заявление о политике в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», а также «Руководство по системе энергетического менеджмента». Потребовали изменений и кадровые документы - положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников, входящих в границы системы энергоменеджмента. Сделано это не для «галочки» - наилучшей энергоэффективности можно достичь лишь в том случае, когда в дело включается весь коллектив, каждый на своем рабочем месте.

Как рассказали в Новокуйбышевской нефтехимической компании, в рамках ресертификационного аудита была проведена оценка системы энергоменеджмента, анализ ключевых показателей эффективности, проверка соблюдений законодательных требований. Особое внимание уделялось оперативному управлению процессами, уровню ответственного отношения руководства предприятия к основным требованиям системы менеджмента.

В ходе проверки аудиторы отметили не только соответствие высоким стандартам системы менеджмента, но и сильные стороны в деятельности АО «ННК». Например, престижное третье место новокуйбышевских нефтехимиков в рейтинге по энергоэффективности нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Компании за 2019 год, а также качественное проведение собственных технических аудитов энергоэффективности. Не осталась незамеченной и лучшая практика среди предприятий отрасли нефтепереработки и нефтегазохимии - соревнование по энергоэффективности среди структурных подразделений. Благодаря общей работе коллектива ННК на результат программа энергосбережения по итогам 2019 года выполнена более чем на 100%.