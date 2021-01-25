На Сызранском НПЗ назвали лучших наставников молодежи

Сегодня на СНПЗ с молодыми кадрами работают около ста наставников. Фото АО «СНПЗ»

Достижения молодежи - успех наставников

Каждый из нас помнит свой первый рабочий день - страх показаться некомпетентным, неуверенность в себе. Особенно, если ты вчерашний студент, имеющий только теоретическое представление о производстве. Нефтепереработка - не та сфера деятельности, где можно учиться на своих ошибках. Именно поэтому институт наставничества существовал на Сызранском НПЗ во все времена, хоть и не всегда официально. Сегодня в компании «Роснефть» система наставничества - признанная форма работы с новичками. Для рабочих обучение длится несколько месяцев, для молодых специалистов - три года. Подобное взаимодействие полезно как для обучаемого, так и для наставника, который повышает свою квалификацию и получает навыки руководящей работы и планирования. Все наставники имеют высшее профильное образование, опыт работы не менее пяти лет, и все они регулярно совершенствуют свои «педагогические» таланты по программам «Мастерство наставника» и «Мастерская развития наставника». Сегодня на Сызранском НПЗ около 100 опытных сотрудников назначены наставниками для вновь принятых рабочих и молодых специалистов завода. И каждый из них может стать не просто хорошим, а лучшим наставником - именно так и называется конкурс, который ежегодно проходит в компании. Завоевать это почетное звание, особенно на уровне всей «Роснефти», непросто. Главный критерий - успехи в профессиональном развитии, которых удалось достичь подопечным.

Учителя достойной смены

На днях Сызранский НПЗ определил лучших наставников заводского этапа конкурса, в котором приняли участие 53 человека. Главный инженер АО «СНПЗ» Константин Кусакин поздравил призеров и победителей, подчеркнув их роль в успешной адаптации, профессиональном и личностном развитии молодых коллег.

В номинации «Лучший наставник молодого специалиста» победителем стал начальник теплотехнического отдела - заместитель главного энергетика АО «СНПЗ» Николай Мещеряков. Николай Анатольевич помогает ребятам не только влиться в заводскую семью, но и реализовать свой научный потенциал - разрабатывать и достойно представлять на научно-технических конференциях проекты, повышающие эффективность производства предприятия и компании. На его счету десятки выпускников вуза, ставших настоящими профессионалами. К примеру, Виктор Баранов уже «дорос» до начальника цеха №17. А Анастасия Савельева только в начале этого пути, но уже показала себя в финале НТК, защитив проект по повышению энергоэффективности, который рекомендован к внедрению.

- Выбираем с ребятами актуальные темы, приоритетные для развития завода, и доводим их до ума, - рассказал Николай Мещеряков. - Анастасия отлично поработала над проектом, хотя тема, прямо скажем, непростая. Молодец, справилась! Именно из таких молодых сотрудников и получаются толковые инженеры, руководители. И мне приятно получить награду за наставничество: отрадно, что компания понимает важность этой работы, делает ставку на молодежь и ее обучение.

В номинации «Лучший наставник рабочего» победил слесарь по ремонту технологических установок участка №1 цеха №8 Валерий Осадший. Валерий Владимирович сбился со счету, сколько «птенцов»научил летать, но до сих пор помнит своего собственного наставника - бригадира Геннадия Хлесткова.

- Старший товарищ учил меня всем тонкостям, подсказывал, как правильнее, учил основам профессии, - вспоминает Валерий Осадший. - А сейчас я сам молодежь обучаю. К нам приходят грамотные ребята, но профессионализм не только от хорошего образования зависит, а от желания учиться, развиваться. И такое желание у нашей молодежи есть!

Теперь лучшим сызранским наставникам-2020 предстоит обменяться опытом и побороться за звание лучшего с коллегами из других нефтеперерабатывающих предприятий.

В прошлом году эту миссию достойно выполнил старший товарный оператор Виктор Львов - «Лучший наставник рабочего АО «СНПЗ» был отмечен в номинации «Открытость новому» и, как финалист, принял участие в корпоративной онлайн-конференции по наставничеству.