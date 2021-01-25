Вспышка в Тольятти и новый ковид-госпиталь: последние новости про коронавирус в Самарской области на 25 января

Число больных с подтвержденным диагнозом коронавирус растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжает оставаться достаточно высоким, каждый день число больных с подтвержденным диагнозом достигает уровня почти в три сотни человек. Власти предпринимают все усилия для того, чтобы сдержать пандемию, в регионе действуют ограничительные меры и масочный режим, стартовала масштабная вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 25 января 2021 года.

Тольятти в лидерах

По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки список пациентов с официально подтвержденным диагнозом «коронавирус» в Самарской области пополнили еще 285 человек. Таким образом общее число заболевших ковид жителей региона с начала пандемии составило 38299 человек.

Больше всего заболевших за минувшие сутки зарегистрировано в Тольятти – 112 человек. Здесь можно говорить о настоящей вспышке коронавируса – третий день подряд медики фиксируют в Автограде более сотни новых больных в сутки.

Немногим меньше новых больных ковид в Самаре – здесь диагноз подтвердился у 105 человек. В остальных городах и сельских районах региона цифры по росту заболеваемости более скромные – медики нашли 10 новых больных в Отрадном, 8 – в Новокуйбышевске, по 7- в Сызрани и в Сергиевском районе и т.д..

К сожалению, не обошлось без жертв. За минувшие сутки стало известно еще о семи погибших с диагнозом COVID-19. А общее число погибших от коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 782 человек.

Штрафы для ресторанов и новый госпиталь

В Самаре ежедневно проверяют соблюдение противокоронавирусных мер и ограничений. В транспорте и общественных местах проверяют соблюдение масочного режима. Приходят с проверками и в развлекательные заведения, кафе и рестораны – здесь сотрудники также должны быть в масках, а заполняемость после 23.00 должна составлять не более 50% от обычного числа посетителей. Накануне несколько самарских ресторанов были оштрафованы за несоблюдение требований Роспотребнадзора.

В Самарской области активными темпами идет вакцинация. Привиться от коронавируса можно бесплатно и добровольно. Для этого можно записать через портал госуслуг.

В регионе продолжают наращивать коечный фонд коронавирусных госпиталей. В Тольятти на территории горбольницы №5 начали возводить еще один корпус ковид-госпиталя. Он будет рассчитан на 51 койку и 20 реанимационных коек, оснащен современным оборудованием. Здесь медики будут проводить не только прием и сортировку пациентов, но и их лечение. Возведение корпуса планируют закончить к июню.