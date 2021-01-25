Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 25 января 2021 года

Тесты выявляют все новых заболевших
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в городах Золотого кольца не утихает. Количество заболевших растет с каждым днем. Для борьбы с коварной инфекцией власти предпринимают существенные меры – продолжают действовать все коронавирусные ограничения и запреты, стартовала масштабная вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 25 января 2021 года.
Неделю назад по всей стране стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, которая затронула и города Золотого кольца. Например, во Владимирскую область уже привезли более 17 тысяч доз вакцины, до конца января их число превысит отметку в 50 тысяч. В Ярославской области первый этап вакцинирования прошли уже 2081 человек, второй — 383. Вакцинация активно идет во всех городах туристического пояса.
Продолжают действовать коронавирусные ограничения – масочный режим, самоизоляция для пожилых, запрет детям находиться в торговых и развлекательных центрах без родителей, ограничения по времени работы и количеству посетителей в ресторанах, ограничение численности туристических групп. Во Владимирской области несколько школ и садиков ушли на карантин по коронавирусу.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 772 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1386 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1472 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8739 (49)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9126 (+43)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7896 (+29)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Горячая линия 8-800-550-50-30