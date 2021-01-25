Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 25 января 2021 года

Тесты выявляют все новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в городах Золотого кольца не утихает. Количество заболевших растет с каждым днем. Для борьбы с коварной инфекцией власти предпринимают существенные меры – продолжают действовать все коронавирусные ограничения и запреты, стартовала масштабная вакцинация. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 25 января 2021 года.

Неделю назад по всей стране стартовала масштабная вакцинация от коронавируса, которая затронула и города Золотого кольца. Например, во Владимирскую область уже привезли более 17 тысяч доз вакцины, до конца января их число превысит отметку в 50 тысяч. В Ярославской области первый этап вакцинирования прошли уже 2081 человек, второй — 383. Вакцинация активно идет во всех городах туристического пояса.

Продолжают действовать коронавирусные ограничения – масочный режим, самоизоляция для пожилых, запрет детям находиться в торговых и развлекательных центрах без родителей, ограничения по времени работы и количеству посетителей в ресторанах, ограничение численности туристических групп. Во Владимирской области несколько школ и садиков ушли на карантин по коронавирусу.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 772 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1386 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1472 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8739 (49)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9126 (+43)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7896 (+29)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Горячая линия 8-800-550-50-30