Весна наступила, лыжи прячем: Какой будет погода в Самаре на последней неделе января

На следующей неделе будет тепло и скользко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились своим прогнозом погоды в Самаре на последнюю неделю января. И это не порадует любителей зимних забав: коньки и лыжи на некоторое время придется отложить, ведь температура будет близка к плюсовой.

В понедельник 25 января будет дуть южный ветер со скоростью около 5-10 метров в секунду, солнце будет выглядывать из-за облаков, а температура не опустится ниже -2 градусов. С крыш бежит веселая капель, снег, который счистили не до конца, огромными сугробами падает вниз - под крышами в ближайшие дни ходить ни в коем случае не стоит. Местами синоптики обещают гололедицу, так что крепче держитесь на ногах и вспоминайте навыки пингвиньей походки - советы, как не упасть, есть на сайте kp.ru.

Во вторник немного похолодает - до -6 градусов, интересно, что даже ночью будет довольно тепло, до -8. Весь нападавший снег в понедельник растает, а вот уже во вторник гололед станет нашей всеобщей болью. Будет по-прежнему дуть южный ветер, осадков синоптики не ждут.

До конца недели похолодания не ожидается. По предварительным прогнозам в среду будет также до -6 градусов, а к субботе снова потеплеет до -2. В пятницу может пойти мокрый снег.

В общем, совет один: запасайтесь удобной обувью и - вместо лыж и коньков - планируйте прогулки в парках и, конечно же, возведение монументальных снеговиков. А вот на лед лучше не выходить - капризы погоды могут сделать его опасным.

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