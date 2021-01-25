Свежие новости о «Крыльях Советов» на 25 января 2021: матч с «Амкалом» и возможное усиление

«Крылья» отправляются на второй сбор, где сыграют четыре контрольных матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» на прошлой неделе завершили первый сбор и вот-вот начнут второй, где их также ждут четыре контрольных поединка. Но обо всем по порядку - рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 25 января 2020.

Ждем усиление

На радио «КП-Самара» 98.2 FM вышел второй эпизод программы «Фан-зона». Гостем стал генеральный директор «Крыльев» Евгений Калакуцкий. Если кратко, то новичков ждем, но не очень много; матч с «Амкалом» будет, возможно с блогерами сыграет команда Сергея Корниленко, состоящая из футболистов, с которыми он когда-то играл; женская команда будет, но надо разобраться с ее финансированием. Полную версию интервью можно почитать на сайте samara.kp.ru и послушать на radiokp.ru.

«Крыльям» еще нужен Глушенков

Раз речь зашла об усилении. Помните, ходили слухи, что «Крылья» хотят взять в аренду до конца сезона Максима Глушенкова? Журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» готов отдать 21-летнего хавбека в аренду. Все из-за того, что в стан красно-белых возвращается Квинси Промес.

Однако «Крылья» не единственные, кому нужен Глушенков. Поговаривают, что интерес к молодому футболисту есть и в Европе.

За «КС» Глушенков выступал во второй половине прошлого сезона. В футболке самарцев он выходил на поле в 10 играх и забил три мяча.

Контрольные матчи

Теперь о тех, с кем «Крыльям» предстоит сыграть на втором сборе. Он, кстати, пройдет также в Белеке в Турции, как первый и третий. Откроют сбор подопечные Игоря Осинькина встречей со словенским клубом «Целе». Матч запланирован на 27 января. 1 февраля «Крылья» встретятся с представителем РПЛ «Сочи». В конце сбора волжане проведут сразу два товарищеских матча – 6 февраля против казахстанского «Кайрата», 7 февраля против черногорской «Будучности».

Все поединки покажут на YouTube-канале «Крыльев». Также посмотреть их можно будет на сайте samara.kp.ru.

«КС-2» громят самарские команды

Молодежка тоже начала готовиться к возобновлению сезона. Недавно «КС-2» обыграли в контрольных матча самарские «Восход» и «Олимп». Первая встреча закончилась разгромными 10:1, вторая скромнее – 5:3.

27 января «Крылья Советов-2» сыграют против молодежной команды «Рубина». Встреча пройдет в Казани.