В Самарской области впервые за месяц нет смертельных случаев от коронавируса

В Самарской области за сутки не зафиксировано новых смертельных случаев от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 283 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших вновь нашли в Самаре и Тольятти. Впервые с конца декабря не зафиксировано смертельных случаев. С конца прошлого года в регионе действует программа по реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. В дальнейшем подобная модель может использоваться после выписки больных из стационаров.

Без смертельных случаев

В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 283 заразившихся коронавирусом. Наибольшее количество новых заболевших вновь нашли в Самаре и Тольятти.

В областном центре за прошедшие сутки нашли 121 заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в Тольятти плюс 102 новых случая. В Новокуйбышевске за сутки коронавирус подтвердился у 13 местных жителей, а в Красноярском районе и в Сызрани заболели по 10 человек.

Из числа суточных заболевших в Самарской области у 241 человека коронавирус был выявлен при обследовании с диагнозом ОРВИ и пневмония, а 42 человека узнали об инфекции только при прохождении профосмотра.

Впервые с конца декабря за сутки не зарегистрировали ни одного летального случая среди больных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 38 582 человека, из них вылечились 35 613, умерли 782 заразившихся.

Реабилитацию после коронавируса планируют использовать и для других пациентов

В Самарской области с октября прошлого года начала работу программа по реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции - в этом направлении в России мы стали одним из передовиков. Программой воспользовались уже более 400 человек.

- В России в последние лет пять очень много говорили об изменении первичного и вторичного звена здравоохранения в контексте того, что специализированные медицинские услуги разнесены по разным местам, учреждениям. Сейчас профилактические занятия, физиотерапия, посещения психолога, консультации врачей для ковидных больных организуется в одном месте, если мы говорим про конкретный регион, - рассказал Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В дальнейшем подобная модель может использоваться после выписки больных из стационаров.