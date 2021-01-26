Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 26 января 2021 года

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца продолжают находить заразившихся коронавирусом, однако, на некоторых территориях порой обходится без заболевших. Так, за прошедшие сутки новых случаев не выявили в Переславле-Залесском.

В регионах продолжается вакцинация. Кое-где наблюдается ажиотаж и очереди. Причем, во многом они создаются из-за самих пациентов. Так, в Ярославской области директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов отметил, что почти треть записавшихся на вакцинацию, либо не приходят, либо опаздывают к назначенному времени, и, тем самым, создают проблемы как медикам, так и самим пациентам. Он призвал жителей региона быть более ответственными по отношению к себе и окружающим.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 779 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1386 (+0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1489 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8769 (+30)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9176 (+50)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7960 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30