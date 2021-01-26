Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 26 января 2021 года

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца продолжают находить заразившихся коронавирусом, однако, на некоторых территориях порой обходится без заболевших. Так, за прошедшие сутки новых случаев не выявили в Переславле-Залесском.
В регионах продолжается вакцинация. Кое-где наблюдается ажиотаж и очереди. Причем, во многом они создаются из-за самих пациентов. Так, в Ярославской области директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов отметил, что почти треть записавшихся на вакцинацию, либо не приходят, либо опаздывают к назначенному времени, и, тем самым, создают проблемы как медикам, так и самим пациентам. Он призвал жителей региона быть более ответственными по отношению к себе и окружающим.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 779 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1386 (+0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1489 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8769 (+30)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9176 (+50)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7960 (+16)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30