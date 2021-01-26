Акрон Тольятти – Раднички Ниш 26 января 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Игра начнется в 18:00 по самарскому времени. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» готовится к возобновлению сезона ФНЛ в Турции, в городе Белек. Команда прибыла на средиземноморское побережье Антальи неделю назад, а сегодня, 26 января, сыграет первый контрольный матч. Соперник – сербский клуб «Раднички» из города Ниш. Матч начнется в 18:00 по самарскому времени.

«Акрон» в этом сезоне дебютировал в Футбольной национальной лиге. Ранее тольяттинская команда за один сезон преодолела ПФЛ. Однако пока результаты красно-черных в лучшей лиге мира не радуют – 19 место из 22-х. По ходу сезона «Акрон» даже сменил главного тренера. Теперь спасать положение тольяттинцев будет Игорь Пикущак.

Помочь команде остаться в ФНЛ должны и новые футболисты, среди которых выделяются Дмитрий Ятченко, имеющий солидный багаж из игр в высшем дивизионе, и три легионера: македонец Сефер Эмини, аргентинец Херман Феррейра и бразилец Маркс Ленин.

«Раднички» - команда из третьего по величине города в Сербии – Ниша. В прошлом сезоне «Реал из Ниша» занял пятое место в сербской Суперлиге, а до этого дважды брал медали национального первенства – бронзовые и серебряные. В этом сезоне ФК «Раднички» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Сербии.

В истории команды из Ниша были и более славные годы. Самым лучшим временем, пожалуй, считаются 80-е. Тогда «Раднички» играли в Кубке УЕФА, где дважды добирались до 1/8 финала, а один раз даже до полуфинала. Это был сезон 81/82, тот самый, когда Кубок УЕФА взял шведский «Гетеборг». «Раднчики» выбили из турнира «Наполи», швейцарский «Грассхопперс», «Фейенорд» и шотландский «Данди Юнайтед». В полуфинале «Реалу из Ниша» преградил путь грозный «Гамбург». В первом матче сербы обыграли немцев 2:1, однако в ответной игре «Гамбург» жестоко отомстил, забив пять мячей и пропустив всего один. Но все это уже история.

На этом сборе в Турции «Раднички» уже встречались с командой из ФНЛ. Это была владикавказская «Алания». Встреча получилась богатой на голы, а «Алания» победила 5:3.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Акрон – Раднички Ниш 26 января 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Акрона» или на сайте samara.kp.ru.