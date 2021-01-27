Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 27 января 2021 года

Маски снимать пока рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает свое шествие по стране. Не проходит он и мимо мест, которые по нраву туристам — местным и не только. Общая статистика заболеваемости меняется в лучшую сторону, но опасность остается. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 27 января 2021 года.

Самая главная тема сейчас в каждой области — вакцинация населения. Так, в Ярославской области, где открыто 39 прививочных пунктов, уже более 5 тысяч граждан сделали себе столь обсуждаемый укол. Местные власти на этом останавливаться не собираются. Подобные намерения и в других регионах.

Не забывают и о мерах безопасности. Так, российских женщин обязали рожать в медицинских масках. Такое требование отражено в методических рекомендациях Минздрава РФ и введено из-за угрозы распространения covid-19.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 787 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1400 (+14)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1505 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8778 (+ 9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9226 (+50)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 7984 (+24)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30