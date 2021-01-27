Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 27 января 2021 года

Маски снимать пока рано
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус продолжает свое шествие по стране. Не проходит он и мимо мест, которые по нраву туристам — местным и не только. Общая статистика заболеваемости меняется в лучшую сторону, но опасность остается. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 27 января 2021 года.
Самая главная тема сейчас в каждой области — вакцинация населения. Так, в Ярославской области, где открыто 39 прививочных пунктов, уже более 5 тысяч граждан сделали себе столь обсуждаемый укол. Местные власти на этом останавливаться не собираются. Подобные намерения и в других регионах.
Не забывают и о мерах безопасности. Так, российских женщин обязали рожать в медицинских масках. Такое требование отражено в методических рекомендациях Минздрава РФ и введено из-за угрозы распространения covid-19.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 787 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1400 (+14)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1505 (+16)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8778 (+ 9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9226 (+50)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 7984 (+24)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30