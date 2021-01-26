Активы директора «Продмаша» могут уйти с молотка?

Кредиторы требуют банкротства "Электрощит-ЭТС" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миллионные иски

Одно из бывших подразделений завода «Электрощит», компания ООО «Электрощит»-Энерготехстрой» (ЭТС) может стать банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд Самарской области поступил от конкурсного управляющего московской компании «ЭМК-Инжиниринг» в октябре 2020 года, рассмотрение назначено на февраль 2021-го. Дополнительные ходатайства о включении в список кредиторов по этому иску о банкротстве уже подали еще несколько компаний.

«Электрощит»-Энерготехстрой» расположен в Кинельском районе. Компания занимается производством и ремонтом электротехнического оборудования. Финансовые сложности у «Электрощита»-Энерготехстроя», аффилированного генеральному директору ОАО «Завод Продмаш» Георгию Макарову возникли уже некоторое время назад. В арбитраже находится еще несколько судебных исков о взыскании с кинельской компании различных сумм. На прошлой неделе, 19 января суд удовлетворил один из них - ООО «Энерготехстрой-Недвижимость» требовала от ЭТС 13,7 млн рублей в качестве уплаты долга по аренде. Сейчас в суде находятся и другие иски по аренде, а также по коммунальным платежам.

Смена названий и учредителей

ООО «Электрощит»-Энерготехстрой» самарский бизнесмен Георгий Макаров, который в настоящее время возглавляет ОАО «Завод Продмаш», приобрел у прежних собственников в конце 2018 года. Но, как утверждают продавцы, рассчитываться за приобретенное предприятие не спешил. А по данным ЕГРЮЛ после совершения сделки начали вноситься изменения в документы и меняться состав учредителей ряда структур. Так, на момент приобретения ЭТС единственным участником сделки был ООО «Продмаш-композит» (ПМК), а его учредителем выступал ОАО «Завод Продмаш». Но в течение 2020 года учредители компании-покупателя поменялись. Уже в мае 2020 года среди учредителей помимо ОАО «Завод Продмаш» (50%) уже числились физические лица, которые к ноябрю уже стали полными владельцами. Таким образом, за 2020 год ОАО «Продмаш» исчез из списка учредителей компании-покупателя ООО «Электрощит»-Энерготехстрой».

А 24 декабря 2020 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене наименования ООО «Продмаш-композит» на ООО «ПМК». Таким образом от первоначального названия и учредителей компании, которая приобрела кинельскую фирму и допустила образование у той задолженности, ничего не осталось.

Выручка снижается, долги копятся

В настоящее время в самарском арбитраже находятся еще несколько исков к ООО «Электрощит»-Энерготехстрой» от АО «Самарский завод «Электрощит» и ООО «Кинель-Недвижимость». Сумма требований по этим искам превышает 6 млн руб. Попытки досудебного урегулирования не принесли успеха. В суд обратился и сам продавец компании-должника – возможно, устав ждать денег от покупателей. Если задолженность не будет погашена, то нельзя исключать вероятность подачи еще одного иска о банкротстве.

Между тем обороты ООО «Электрощит»-ЭТС» снижаются. Если по итогам 2018 г. выручка компании была 482,3 млн р., то по итогам 2019 г. она снизилась более чем в два раза - до 212,7 млн р. По открытым данным на 1 января 2019 г. среднесписочная численность работников составляла 225 человек, через год - уже 179 человек.

Прибыль фактического покупателя ООО «Электрощит-ЭТС» - «Завода Продмаш» Георгия Макарова – в 2018 году составила по данным бухгалтерской отчетности 581,5 млн рублей, в 2019-м – 253 миллиона. Тем не менее, пока не погашены даже долги по коммуналке на сумму 61,8 тысяч рублей по иску, поданному еще 9 сентября…