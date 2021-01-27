Что выбрать в 2021 году выездную церемонию или торжественную регистрацию в ЗАГС

Выездная церемония принципиально отличается тем, что все символические обряды совершаются за пределами зала регистрации.

Официальная регистрация брака – ключевая часть свадьбы. Существует два популярных способа организовать церемонию: провести традиционное торжество в ЗАГСе или устроить современную выездную регистрацию. Оба варианта доступны для каждой пары, если своевременно начать подготовку и планирование всех организационных моментов. Какие преимущества и недостатки имеет выездная церемония и стоит ли выбирать именно этот способ регистрации, молодоженам предстоит решить самостоятельно.

Чем отличается выездная церемония от регистрации брака в ЗАГСе?

При подаче документов для заключения брака необходимо заранее определиться с форматом. Торжественная регистрация в ЗАГСе подразумевает приглашение всех родственников и друзей в специальный зал, звучит классическая музыка, входят молодожены, регистратор зачитывает вступительную речь и предлагает провести несколько обрядов: пара демонстрирует первый танец молодых, даёт согласие на вступление в брак, подписывает документы, обменивается кольцами и принимает поздравления всех присутствующих.

Все детали проведения торжества в ЗАГСе обговариваются сотрудниками заранее, перед входом в регистрационный зал, чтобы не возникло казусов и сюрпризов для новобрачных. Во время церемонии фотографы выполняют стандартную фото и видеосъемку, а затем предлагают молодоженам приобрести получившиеся материалы.

Выездная церемония принципиально отличается тем, что все символические обряды совершаются за пределами зала регистрации. При этом, подписать документы в стенах ЗАГСа все-таки придется. В таком случае выбирают бракосочетание без торжественной части, которое длится буквально 2 минуты и не предполагает соблюдения свадебных традиций, красивых нарядов и приглашения гостей. Для подписания документов можно выбрать любое время перед запланированной церемонией.

В качестве места проведения выездной регистрации принято бронировать загородный отель, ресторан, живописный уголок на природе или просто памятное место для пары. Церемония является символической, но не менее важной. Такое торжество выбирают, чтобы разделить трогательное событие с близкими людьми в необычном месте, сделать красивые снимки и оставить в памяти яркие впечатления об этом дне. Выездная церемония позволяет проявить индивидуальность пары, создать свадьбу своей мечты без рамок и ограничений, воплотить в жизнь любые желания и произнести свадебные клятвы в душевной обстановке.

Преимущества и недостатки выездной церемонии

Безусловно, выездная регистрация имеет некоторые особенности. Прежде чем принять решение, необходимо рассмотреть все положительные стороны и возможные недостатки такой церемонии.

Недостатки, которые относят к выездной церемонии, для большинства пар являются незначительными. В любом случае, все отрицательные моменты можно обернуть в положительную сторону. А за помощью в создании идеального праздника лучше обратиться к профессиональным свадебным специалистам, которые помогут воплотить ваши желания в жизнь, имея за плечами опыт работы в организации подобных церемоний.

Плюсы:

- Свобода в выборе даты – расписаться в ЗАГСе можно заранее, а организовать торжество в любое удобное время.

- Нет точных сроков и привязки к минутам – опоздания и небольшие форс-мажоры не станут причиной для переноса свадьбы.

- Выбор любой понравившейся локации, даже самой нетипичной.

- Уединенность и смена обстановки.

- Оформление площадки регистрации определяется самостоятельно молодоженами.

- Можно выбрать регистратора брака, исходя из собственных симпатий и предпочтений.

- Возможность проведения любых обрядов, таких как произнесение свадебных клятв.

- Красивая и уникальная съемка в необычной локации при естественном свете.

- Создание комфортной атмосферы, исходя из личных пожеланий.

- Возможность выбора музыкального сопровождения.

Минусы

- Зависимость от погодных условий и времени года.

- Финансовые затраты.

- Много организационных вопросов, которые требуют своевременного решения.

- Длительная дорога, при проведении церемонии за городом.

Этапы организации выездной церемонии

Если вы все-таки решили заниматься организаций свадьбы самостоятельно, чтобы ничего не упустить и воплотить мечты в реальность, мы расскажем об основных моментах, которые включает в себя организация выездной церемонии:

- Концепция. В первую очередь следует определиться с общей концепцией, тематикой и цветовой гаммой предстоящего торжества.

- Место проведения. От окружающей обстановки зависит общая атмосфера церемонии. Бронировать желаемую локацию лучше за 3-6 месяцев до свадьбы, иначе выбранный день и время могут быть заняты другим мероприятием.

- Декор. Для создания праздничной обстановки требуется время и творческий подход. Свадебная арка, цветы на столах и ленточки на стульях – это лишь поверхностные предметы декора. Для оформления выбранной площадки лучше обратиться к специалистам.

- Ведущий – человек, который является ключевой фигурой на свадьбе. Как правило, он проводит символическую регистрацию брака и продолжает вести праздник до завершения. От ведущего зависит настроение гостей, он должен уметь разрядить обстановку и сориентироваться, если что-то пойдет не так. Настоящего профессионала можно найти через знакомых, в социальных сетях или на одном из специализированных порталов, например, artist.ru. Прежде чем заключать договор с понравившимся кандидатом, необходимо изучить портфолио, почитать отзывы и пообщаться лично для обсуждения всех нюансов.

- Музыка. Не менее важная составляющая церемонии бракосочетания – задает общий тон торжества и вызывает приятные эмоции. На основную часть праздника принято приглашать диджея, а изюминкой вечера может стать музыкальная кавер-группа.

Несомненно, организация выездной церемонии – достаточно трудоемкий процесс. Однако затраченные усилия стоят тех эмоций и впечатлений, которыми вы будете наслаждаться в столь важный день, а в памяти останутся только теплые воспоминания и неповторимые кадры на фоне выбранной локации.

Бонусом к перечисленным преимуществам выездной церемонии стоит добавить еще один, достаточно весомый для настоящего времени плюс. Учитывая сложившуюся в мире ситуацию с COVID-19, только вариант проведения торжества на природе позволяет собрать всех родственников и друзей в одном месте, не переживая о безопасности их здоровья. Естественно, не стоит забывать о соблюдении всевозможных мер предосторожности.

Праздник на свежем воздухе – это раздолье для фантазии, индивидуальность, уединение и масса положительных эмоций. Желаем удачи в организации свадьбы вашей мечты!

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