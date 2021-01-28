Более 30 лет в медицине: почему на НК НПЗ все знают Елену Шахватову

Елена Шахватова заботится о здоровье заводчан более 30 лет. Фото АО «НК НПЗ»

Заботиться о здоровье людей даже в XXI веке - дело непростое, как бы стремительно ни прогрессировала медицина. События последнего времени наглядно показали, как хрупок человеческий организм. Но не беззащитен: на страже нашего здоровья стоят люди, привыкшие смотреть в лицо любым угрозам, профессионально делающие свое благородное дело. Среди них - главный врач заводского здравпункта Новокуйбышевского НПЗ Елена Шахватова.

Призвание - по наследству

Елена Александровна всегда знала, что станет лечить людей. Любимыми школьными предметами круглой отличницы были биология, химия и физика, а примером для нее стала мама, которая работала врачом-кардиологом. - Мама училась в вечернем институте, и мне, школьнице, было интересно вместе с ней изучать анатомию, физиологию, - вспоминает Елена Шахватова. - Передо мной никогда не вставал вопрос «куда поступать?» - с детства мечтала стать доктором. В 1986 году Елена Александровна закончила Куйбышевский медицинский институт (СамГМУ) по специальности «Лечебное дело», затем интернатуру по кардиологии. Так и пошла бы по стопам матери в «дела сердечные», но вмешались семейные обстоятельства, и судьба привела на завод.

Так молоденький доктор впервые переступила заводскую проходную Новокуйбышевского НПЗ. Цеховым терапевтом, совмещая прием заводчан с работой в кардиологическом отделении, Елена Шахватова трудилась много лет, пока не стала главврачом.

- Уйти с предприятия я уже не смогла: прикипела к заводу, к людям, - улыбается Елена Александровна. - За 34 года, что здесь работаю, кажется, уже сроднилась со всеми. Хотя коллектив обновляется (одних директоров за это время сменилось человек семь), постоянно узнаешь знакомые черты. Смотришь на пациента и видишь, что это дочка такого-то заводчанина. Смотришь на другого - уже чей-то внук! У нас тут много династий трудятся. Мой сын медиком не стал, но, окончив Аэрокосмический университет с красным дипломом, тоже работал в отделе логистики нашего завода (а сейчас - на другом предприятии компании «Роснефть»).

На переднем фронте

Забот у врачей заводского здравпункта хватает: на нефтеперерабатывающем производстве имеются производственные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм человека. Поэтому одной из специальностей, полученных Еленой Шахватовой, стала «Профпатология». У пациентов-заводчан есть и другая специфика - их возраст и социальный статус. Если к участковому терапевту больные ходят вплоть до глубокой старости, цеховой врач имеет дело с трудоспособными людьми в расцвете сил. И главная задача персонала заводского здравпункта - сохранить их профессиональное долголетие.

- Наши приоритетные направления - динамическое наблюдение за здоровьем сотрудников, имеющих риск развития профзаболеваний, и профилактика, - рассказала Елена Александровна. - Ежегодные медицинские осмотры проводятся собственной медицинской службой. У нас за каждым доктором закреплен участок - например, ремонтное производство, на котором врач знает каждого работника с его поступления на завод.

В коллективе заводского здравпункта под началом Елены Шахватовой трудятся 34 человека - врачи, фельдшеры, медсестры. В заботливых руках этого небольшого «отряда» здоровье почти 4 тыс. заводчан - работников НК НПЗ и НЗМП. Во время пандемии заводские врачи выступили на переднем фронте борьбы с инфекцией.

Цели достигнуты - все нефтепереработчики вовремя привиты от гриппа, быстро и эффективно внедрены всевозможные меры безопасности, за этим особый контроль, в каждом цехе широко проведена профилактическая работа. Главврач Елена Шахватова уверена: ее коллективу любая задача по плечу!