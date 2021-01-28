АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 01.02.2021 с 11.00 (мск) на 10.02.2021 на 11.00 (мск) по Лоту №1 и Лоту №2:

Лот №1:

Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 48,10 кв.м., этаж: 1,2, кадастровый номер 63:34:0601005:167, расположенное по адресу: Самарская область, Хворостянский р-н, с. Абашево, ул. Мелиораторов, д.15, кв. 1

Начальная цена Лота №1 – 85 400 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 8 540 руб.

Шаг аукциона – 4 270 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих.

Лот №2:

Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 31 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер 63:12:1602002:988, расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, с. Преполовенка, ул. Садовая, д.18

Начальная цена Лота №2 – 92 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 9 200 руб.

Шаг аукциона – 4 600 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих.

Дата и время проведения торгов: 10 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 08 февраля 2021 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 08 февраля 2021г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 09 февраля 2021г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 10 февраля 2021г.с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 10 февраля 2021г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.