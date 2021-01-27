"Хочу стать чемпионом России": самарскому киборгу на сноуборде подарили новое оборудование

Сергей Новиков держит в руках новый сноуборд Фото: Евгения ВАСИНА

- Подарки получать всегда приятно, особенно такие - оборудование профессионального класса. Это замечательно, - с улыбкой отмечает Сергей Новиков, держа в руках новый сноуборд, что подарило ему министерство спорта Самарской области. Защита, шлем, ботинки, крепления - одним словом, полный комплект.

Сергей еще в 2020 году удивил всех любителей горнолыжного спорта. Его утренние тренировки на склоне привлекали внимание зевак. Он буквально ворвался в соревнования сноубордистов и стал показывать отличные результаты. Добиться медалей не помешал даже тот факт, что Сергей в 15 лет остался без ноги из-за онкологии. Каково это, кататься на сноуборде с протезом, «Комсомолка» уже рассказывала раньше.

Благодаря тренерам Дмитрию Волобоеву и Татьяне Шевыревой Сергей Новиков превратился из авантюриста в профессионального спортсмена. В январе 2020 года он впервые встал на сноуборд, в считанные недели изучил технику и в январе же стал призером Кубка России, а в декабре 2020 самарский спортсмен впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду.

Первые спуск с горы

- Мы с Татьяной работаем инструкторами на горнолыжном комплексе «Сок». Обучаем взрослых и детей. С детьми работаем через детские мысли-формы, сказочных и мультипликационных персонажей. Как-то пришел один ребенок с вопросом: «Как поставить на сноуборд гусеницу из мультфильма «Лунтик»? У него же ног нет!». И эта мысль у меня засела, я стал думать: «И правда, как поставить на сноуборд тех, у кого нет ног?», - рассказывает о том, как все началось член регионального штаба ОНФ, тренер-инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. - Это был эксперимент. Мы решили попробовать поделиться счастьем прокатиться на сноуборде. Составили проект и начали искать тех, кто готов на эту авантюру.

Волобоев и Татьяна Шевырева прошли обучение и теперь имеют сертификаты инкрустаторов по адаптивной физической культуре Фото: Евгения ВАСИНА

Тогда эта задумка действительно казалась авантюрой. Встать на доску без ноги, да еще и скатиться с немаленькой горы… Такое приключение может закончиться и серьезными травмами. Отозвалась организация «Опора». Участники заявили, что они смелые и могут все. Так Сергей и его товарищ Константин впервые встали на доску.

- 2 января 2020 года Сергей впервые вышел на склон. На улице было темно, 8 утра, за час до нашего рабочего дня мы уже тренировались, - вспоминает Дмитрий. - Мы владеем техникой, знаем, как поставить здоровых людей на доску, но как работает протез? Информации по адаптивному сноуборду в России почти нет.

Данные собирали по крупицам, что-то искали в иностранных источниках. Подводил протез. Он рвал одежду при падении, а если закатать штаны - забивался снегом.

- Экспериментировали, пробовали. Выбрали квалификацию и пошли намеченным путем. Ставить технику было тяжело, но какие были эмоции, когда Сергей впервые сам спустился с горы! Это случилось 7 января, на Рождество, как божий дар. Это была радость! Первый самарский человек без ноги спустился со склона на сноуборде на Рождество, - с радостью вспоминает этот момент тренер.

Это вдохновило всю команду. И вместе они стали развиваться и совершенствовать навыки.

- Мы рвались на чемпионат России. Помог проект «Лыжи мечты» и члены ОНФ. Буквально за три дня собрали средства на поездку и поехали на соревнования, - рассказывает Дмитрий.

Тогда в успех мало кто верил, но Сергей не подвел - завоевал серебро. Это был важный шаг.

Опасная поломка

Сергей с интересом рассматривает подаренное оборудование. Примеряет новый шлем, старый разлетелся пополам на прошлых соревнованиях.

- Спасибо! До этого момента я катался на старой доске моего тренера. Шлем, ботинки и защиту на колени купил сам. Моему сноуборду - 20 лет, креплению - 14 лет, к сожалению, перед соревнованиями оно нас подвело. За несколько часов до квалификационного заезда предательски сломалось. Татьяна схватила сноуборд и помчалась в ближайший пункт ремонта. Вернулась буквально за две минуты до старта. Успели! - вспоминает Сергей.

Спортсмен уверен, что с новым оборудованием таких неожиданностей не будет, зато медалей станет больше.

- Все это оборудование, что подарило министерство спорта, профессионального класса. Думаю, что теперь будет однозначно проще стремиться к новым победам. У нового оборудования значительно меньше шансов сломаться во время соревнования или квалификаций, - уверен Сергей.

Спортсмен признался, что скатиться с горы да с ветерком, он мечтал с детства. Это и вдохновило на первые шаги.

- Конечно, очень повлияло желание осуществить детскую мечту - с большой скоростью скатиться с горы. У меня вся семья каталась на лыжах. Мы часто приезжали на горнолыжку, но я обычно стоял внизу и ждал, пока кто-то из них спустится, чтобы я их сфотографировал. Этим и ограничивалось все мое присутствие на склоне, а теперь можно кататься вместе! – улыбается спортсмен.

Поддержка со всех сторон

Такие успехи не остались без внимания. Сейчас власти Самарской области оказывают спортсмену всестороннюю поддержку, покупка снаряжения лишь ее часть.

- За очень короткое время Сергей встал на сноуборд и показал хороший результат, стал чемпионом России. И мы понимаем, что такого результата он добился, можно сказать, подручными средствами. Уровень подготовки растет, результаты улучшаются. Я думаю, что приобретение современного оборудования, экипировки положительно скажется на результатах, на возможности выполнения нормативов для участия в паралимпийских играх, - отметила заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта минспорта региона Лидия Рогожинская. - У нас уже достигнуты определенные договоренности. Первый шаг - это отправление на официальные спортивные соревнования. Участие в этом чемпионате России Сергей уже принимает за счет средств Центра спортивной подготовки, также мы выплачиваем поощрение от губернатора по результатам чемпионата России в олимпийских и паралимпийских дисциплинах, спортсмены претендуют на получение стипендии губернатора.

Подарки вручила Лидия Рогожинская Фото: Евгения ВАСИНА

Кстати, учится не только Сергей, учатся и его тренеры. Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева прошли обучение и теперь имеют сертификаты инструкторов по адаптивной физической культуре. Они планируют продолжить развиваться и привлекать новых спортсменов.

- Следующий амбициозный план - поставить на сноуборд тех, у кого ампутированы обе ноги. Двое желающих уже есть. Методики нет, протезов нет, будем пробовать, - с энтузиазмом отмечает Дмитрий. – Одна из наших целей - мотивирование людей на то, что нет границ, все ограничения только внутри. Важно выйти из зоны диванного комфорта и с удовольствием заниматься спортом.

Впереди у Сергея масштабные, но вполне осуществимые планы – победа на чемпионате России и участие в Паралимпийских играх.

- Та квалификация, в которой мы выступаем, в России почти не заявлена. Это очень высокая ампутация ноги. Поэтому мы намерены успешно выступить на Паралимпийских играх, защищать не только честь Самарской области, но и всей страны.

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