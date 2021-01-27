Крылья Советов – Целе 27 января 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня, 27 января, «Крылья Советов» откроют серию контрольных матчей на втором сборе в Турции. Его самарцы проводят в том же Белеке на побережье Средиземного моря. Всего подопечные Игоря Осинькина проведут четыре товарищеские игры на этом сборе. Первый соперник – словенский клуб «Целе». Игра пройдет на стадионе «Титаник», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по самарскому времени.

На первом сборе «Крылья» провели три контрольных поединка. Все они закончились победами самарцев, все порадовали болельщиков обилием голов. Сначала волжане обыграли сербский «Спартак» 4:1, затем победили песчанокопскую «Чайку» 4:3, а после разбили софийскую «Славию» Александра Тарханова 6:1.

Три мяча в контрольных играх у «Крыльев» забили игроки, находящиеся на просмотре. Это исландский нападающий Арни Вильхамссон (он забил два и отдал голевую) и белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Однако их обоих не оказалось в списке игроков, которые отправились с «Крыльями» на второй сбор. Пока не ясно, увидят ли болельщики этих игроков в футболках «КС» еще.

Ранее в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал, что на втором сборе к команде присоединятся и другие потенциальные новички. Пока о них не объявляли, но есть вероятность, что кто-то из них появится на поле в матче против «Целе».

Теперь по сопернику. Это действующий чемпион Словении. В прошлом сезоне «Целе» впервые выиграл национальное первенство. Тренирует команду прекрасно знакомый самарским болельщикам Иржи Ярошик, который играл за «КС» в 2008 и 2009 годах.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Целе 27 января 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.