Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 28 января 2021 года

Коронавирус пока не отступает, поэтому прогулки по Сергиеву Посаду (на фото) и другим городам Золотого кольца лучше отложить до лучших времен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борьба с коронавирусом во всем мире продолжается. В России остановить распространение этой заразы пытаются с помощью вакцины, а также с помощью ограничений. Последние затронули и туристическую сферу. Теперь просто так не попутешествуешь, в том числе по одному из самых живописных маршрутов России – Золотому кольцу. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 28 января 2021 года.

Раз уж зашел разговор о вакцинации. В регионах, где есть города Золотого кольца, прививки уже активно делают. Например, в Ярославской области привились уже около пяти тысяч жителей. Там работают 39 прививочных пункта.

В Ивановской области количество тех, кто решился сделать прививку, в два раза больше – около 10 тысяч человек. Вакцину делают во всех поликлиниках области, выездная вакцинация проводится на крупных предприятиях.

Никуда не делся и масочный режим. Без масок вас не пустят ни в музеи, ни в кафе и рестораны, ни в общественный транспорт. Также в путешествие надо захватить антисептическое средство и перчатки.

Кстати о масках. Российских женщин обязали рожать именно в них. Такое требование есть в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 794 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1412 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших:1528 (+23)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8791 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9273 (+47)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8001 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30