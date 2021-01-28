Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 28 января 2021 года

Коронавирус пока не отступает, поэтому прогулки по Сергиеву Посаду (на фото) и другим городам Золотого кольца лучше отложить до лучших времен.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Борьба с коронавирусом во всем мире продолжается. В России остановить распространение этой заразы пытаются с помощью вакцины, а также с помощью ограничений. Последние затронули и туристическую сферу. Теперь просто так не попутешествуешь, в том числе по одному из самых живописных маршрутов России – Золотому кольцу. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 28 января 2021 года.
Раз уж зашел разговор о вакцинации. В регионах, где есть города Золотого кольца, прививки уже активно делают. Например, в Ярославской области привились уже около пяти тысяч жителей. Там работают 39 прививочных пункта.
В Ивановской области количество тех, кто решился сделать прививку, в два раза больше – около 10 тысяч человек. Вакцину делают во всех поликлиниках области, выездная вакцинация проводится на крупных предприятиях.
Никуда не делся и масочный режим. Без масок вас не пустят ни в музеи, ни в кафе и рестораны, ни в общественный транспорт. Также в путешествие надо захватить антисептическое средство и перчатки.
Кстати о масках. Российских женщин обязали рожать именно в них. Такое требование есть в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 794 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1412 (+12)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших:1528 (+23)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8791 (+13)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9273 (+47)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8001 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30