В Самарской области прививки сделали 16 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация от COVID-19. При этом многие жители не уверены, безопасно ли делать прививку. Тольяттинский врач уверяет, что безопасно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 января 2021 года.

Статистика

За предыдущие сутки в Самарской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Больше всего в региональной столице – 96 заразившихся. В Тольятти чуть меньше – 81 случай.

Весь список выглядит так:

- 96 в г. Самара

- 81 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в Сергиевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Отрадный

- 2 в г. Кинель

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

К сожалению, не обошлось без смертей. Скончались 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. В основном – женщины. Самой старшей было 90 лет, самой молодой – 60.

Вакцина от коронавируса безопасна

В этом уверяет руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом и главврач тольяттинской городской больницы №5 Николай Ренц. По его словам, у вакцины простая конструкция, которая не может привести к серьезным побочным эффектам и каким-то образом повлиять на наследственность.

Сам врач привился еще в октябре, а месяц назад прививки сделали его семье.

Необходимость выступить по поводу безопасности вакцины появились на фоне опасения многих жителей: люди боятся, что прививка им навредит.

Сейчас в Самарской области привили 16 тысяч человек. Из них четыре тысячи получили обе дозы вакцины. 22 тысячи дозы вакцины недавно привезли в регион, а в феврале планируют доставить еще 130 тысяч доз.

Специалисты отмечают, что массовая вакцинация – единственный способ прекратить эпидемию.

Прививка – дело добровольное

При этом, если вы не хотите прививаться, никто не может вас заставить. Об этом напомнил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время очередного заседания оперштаба. Сделал это глава региона из-за слухов о том, что в колледже в Новокуйбышевске студентку принуждали сделать прививку.

- Вакцинация у нас добровольная! Прошу еще раз до всех это довести. И проверить - правда или нет, был случай или это фейк-ньюс очередной? – приказал провести проверку слуха Дмитрий Азаров.