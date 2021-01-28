В Самарской области прививки сделали 16 тысяч человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области продолжается вакцинация от COVID-19. При этом многие жители не уверены, безопасно ли делать прививку. Тольяттинский врач уверяет, что безопасно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 28 января 2021 года.
Статистика
За предыдущие сутки в Самарской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Больше всего в региональной столице – 96 заразившихся. В Тольятти чуть меньше – 81 случай.
Весь список выглядит так:
- 96 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в Сергиевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Отрадный
- 2 в г. Кинель
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
К сожалению, не обошлось без смертей. Скончались 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. В основном – женщины. Самой старшей было 90 лет, самой молодой – 60.
Вакцина от коронавируса безопасна
В этом уверяет руководитель информационного центра оперштаба по борьбе с коронавирусом и главврач тольяттинской городской больницы №5 Николай Ренц. По его словам, у вакцины простая конструкция, которая не может привести к серьезным побочным эффектам и каким-то образом повлиять на наследственность.
Сам врач привился еще в октябре, а месяц назад прививки сделали его семье.
Необходимость выступить по поводу безопасности вакцины появились на фоне опасения многих жителей: люди боятся, что прививка им навредит.
Сейчас в Самарской области привили 16 тысяч человек. Из них четыре тысячи получили обе дозы вакцины. 22 тысячи дозы вакцины недавно привезли в регион, а в феврале планируют доставить еще 130 тысяч доз.
Специалисты отмечают, что массовая вакцинация – единственный способ прекратить эпидемию.
Прививка – дело добровольное
При этом, если вы не хотите прививаться, никто не может вас заставить. Об этом напомнил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время очередного заседания оперштаба. Сделал это глава региона из-за слухов о том, что в колледже в Новокуйбышевске студентку принуждали сделать прививку.
- Вакцинация у нас добровольная! Прошу еще раз до всех это довести. И проверить - правда или нет, был случай или это фейк-ньюс очередной? – приказал провести проверку слуха Дмитрий Азаров.