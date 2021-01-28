Сюрпризы еще будут. Зима не закончилась! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришла оттепель. Столбики термометра так и поползли вверх, а птицы уже репетируют весенние песни. Но, синоптики предупреждают - зима еще не закончилась, сюрпризы в виде снегопадов и даже морозов возможны. Так что прятать теплую одежду еще рано, но зонты уже можно приготовить. Каким будет февраль и откуда пришло тепло в эфире радио «Комсомольская правда» подробно рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

- Повышение температуры связано с теплыми воздушными массами, что пришли с Атлантики и распространяются на большую часть территории России. В минувшее воскресенье было зафиксировано отклонение от нормы на 10-12 градусов, на юге области наблюдались слабоположительные среднесуточные температуры. Теплый воздух с Атлантики повлияет и на последующий период. В дальнейшем ожидается такая же неустойчивая погода с небольшими колебаниями и оттепелями, - рассказывает главный синоптик региона.

Февраль согреет?

Гидрометцентр России уже прислал самарским коллегам предварительный прогноз на февраль. Уточнения будут в последний день января, но уже сейчас можно сказать, что грядущий месяц будет теплым.

- В последние дни января ожидается температура на 7 градусов выше нормы. Средняя температура за декаду будет в пределах 5 градусов. В феврале также будет тепло, возможны небольшие осадки в виде снега, мороси и дождя. Особо сильных снегопадов на прогностических картах мы пока не видим, но ситуация может измениться. Потому что воздушные массы перемещаются, - сообщила предварительный прогноз Анурова.

В такую неустойчивую погоду снег может накапливаться на ветках деревьев и проводах, а потом рухнуть и неприятно удивить прохожих и автомобилистов. Говоря об осадках, синоптики отмечают, что в Самаре выпало уже 72% от зимней нормы, а впереди еще февраль и март.

- В январе в Тольятти выпало 35 мм, а в Самаре, почти вдвое больше - 58 мм, а за все время с ноября по январь - 108 мм. Самара выделяется из года в год, в столице региона традиционно больше осадков как зимой, так и летом. Учитывая, что в феврале прогнозируется высокий температурный режим вероятность выпадения осадков очень велика. До 5 февраля мы прогнозируем осадки разного вида, 1 и 2 февраля возможен дождь и положительные температуры. Сюрпризы еще будут. Зима не закончилась, она продолжается!

Глобальное потепление?

Людмила Анурова отметила, что за последние 30 лет наблюдений синоптики выделяют заметные изменения климата, которые как раз и характеризуются изменчивой и неустойчивой погодой. Изменения коснулись и времен года: весна стала более короткой, немного сократилась и осень. За счет этого лето теперь более продолжительное и теплое.

- Лето в Самарской области начинается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов. От 0 до 5 градусов считается переходный период между зимой и весной. От 5 до 15 - это уже весна, - объясняет Анурова. - В Самарской области кривая температуры за последнее десятилетие растет, а количество осадков - сокращается. Эти изменения ощутимы.