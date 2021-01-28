«Ни мать, ни дочь даже не расчесывались»: муж годами держал самарчанку в заваленном хламом доме

Жизнь не баловала Свету и ее дочку Фото: Евгения ГУСЕВА

Детство Светы К. сложно назвать простым. Девушка родилась в семье алкоголиков в одном из отдаленных сел Самарской области. Жизнь впроголодь, поношенная одежда, побои – все это показалось Свете раем, когда в один далеко не прекрасный день ее родители просто не проснулись после очередной гулянки. Девушке в тот момент едва исполнилось 16 лет. В одночасье оставшись сиротой, Света побежала было за помощью к родственникам, но понимания и поддержки не нашла. Напротив – родня сразу положила глаз на крепкий еще дом Светиных родителей. Обвести вокруг пальца наивную и малограмотную девушку не составило труда. Света послушно подписала все, что ей велели – и фактически осталась на улице. Из милости ей разрешили еще немного пожить в родном доме, но прозрачно намекнули – мол, пора искать себе другое жилье.

Малышка выросла дикаркой

Случайная встреча с Алексеем в тот момент показалась забитой девушке настоящим подарком судьбы. Юную Светлану не смутила ни 30-летняя разница в возрасте, ни некоторые странности в поведении мужчины. И она с готовностью уехала к нему жить.

В новом доме оказались свои порядки. Алексей с фанатичным упорством тащил в дом весь мусор и хлам, который мог отыскать. Жилище напоминало то ли помойку, то ли склад старьевщика. С добычей Алексей расставался крайне неохотно. Но Света и не протестовала – жизнь с родителями-алкоголиками не слишком избаловала девушку.

Вскоре у Светы и Алексея родилась дочка Машенька. Малышка росла настоящей дикаркой - практически не разговаривала, не умела играть и общаться с другими детьми. Света с горем пополам кормила дочку, но практически не занималась ребенком.

Наконец соседи не выдержали и позвонили в службу опеки. Приехав на место, соцработники ужаснулись увиденной картине и поставили жесткое условие – или Алексей выносит из дома весь хлам и приводит жилье в порядок, или они забирают трехлетнюю Машу в приют. Алексей запротестовал, Света мертвой хваткой вцепилась в дочку.

Света родилась в отдаленном селе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Делала все, что ей говорят»

В этот момент одна из соцработников вспомнила про самарский центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна» и сама набрала номер телефона.

- Нам позвонили из службы опеки, попросили принять Свету и ее дочку, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор центр «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – Когда ее к нам привезли, были шокированы даже видавшие всякое волонтеры. Ни Света, ни Маша практически не говорили, не умели общаться с людьми. Ни мама, ни дочка даже не расчесывались!

Маленькая Машенька, оказавшись среди других детей, быстро нашла с ними общий язык и адаптировалась, несмотря на то, что раньше никогда ни с кем не общалась. А вот со Светой волонтерам пришлось повозиться. За молодую женщину взялись всерьез. Ей дали кров и пищу, помыли, постригли, покрасили, начали учить элементарным навыкам общения.

- Света была совсем безвольной, сразу без споров соглашалась со всем, что ей говорили делать, - вспоминает Ирина Серебрякова. – Безропотно восприняла свое преображение. Нам пришлось основательно повозиться, прежде чем получилось «вытащить» из нее женщину.

Впервые в жизни Света пошла самостоятельно работать – достижением для девушки стало даже официальное трудоустройство уборщицей. У нее появились хоть какие-то личные деньги, понимание своих прав и потребностей, круг общения.

«Возвращайся домой»

Все это время Алексей время от времени навещал в центре Свету и свою дочку. Привозил гостинцы, расспрашивал, как дела. Когда женщина накопила небольшой капитал (воспитанницы центра не платят за питание и проживание и имеют возможность откладывать все заработанные деньги), Алексей внезапно заявил – дескать, готов согласиться со всеми требованиями опеки и хлам из дома убрать.

- Возвращайся домой, будем жить дальше, - велел он Свете.

Та сначала испугалась - да так, что отказывалась из комнаты выходить. Но потом все же решилась принять предложение гражданского супруга – но уже на своих условиях.

- После жизни в центре, общения с другими женщинами, волонтерами, юристами Света изменилась, - рассказывает Ирина Серебрякова. – Научилась отстаивать свое мнение и свои права. Так что дома она начала уже новую жизнь.

Недавно Алексей умер, и сейчас женщина при помощи юристов центра готовится вступить в наследство в качестве опекуна его дочери. Сейчас Света уже крепко стоит на ногах, сама зарабатывая на жизнь себе и Машеньке. Служба опеки держит ситуацию на контроле, но отдавать дочку в приют самарчанка не намерена, и дала самой себе слово – она этого ни за что не допустит!