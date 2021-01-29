Беременных отправили работать из дома на время пандемии коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области все еще не отступает. Ежедневно фиксируются новые случаи заболевания и новые смерти среди пациентов с положительным диагнозом, врачи сдают кровь, беременных отправили домой. Эти и другие новости в нашем ежедневном дайджесте.

Статистика

За минувший день в Самарском регионе вновь нашли около трехсот заболевших. 273 человека заразились коронавирусом ща сутки в Самарской области. Большинство зараженных снова обнаружили в Самаре – 102, в Тольятти за сутки коронавирус нашли у 60 человек. Далее по муниципалитетам на 28 января:

- 15 в г. Сызрань - 15 в Красноярском районе - 11 в Кинель-Черкасском районе - 10 в г. Чапаевск - 8 в Камышлинском районе - 5 в г. Новокуйбышевск - 5 в г. Похвистнево - 5 в Ставропольском районе - 4 в г. Жигулевск - 4 в г. Отрадный - 4 в Волжском районе - 3 в Сызранском районе - 3 в Челно-Вершинском районе - 2 в Безенчукском районе - 2 в Елховском районе - 2 в Похвистневском районе - 2 в Сергиевском районе - 2 в Богатовском районе - 2 в Хворостянском районе - 2 в Большеглушицком районе - 1 в Шигонском районе - 1 в Кошкинском районе - 1 в Нефтегорском районе - 1 в Борском районе - 1 в Пестравском районе

Снова большинство пациентов узнали о своей инфекции после того, как почувствовали симптомы ОРВИ и пневмонии – 236 человек. А вот 37 человек были удивлены поставленному диагнозу, так как не имели никаких клинических проявлений наступившей болезни.

В Самарской области переступили порог в 800 человек, которые скончались от коронавируса. За минувший день умерли еще 5 пациентов, общее число смертей достигло отметки в 808 случаев. Среди умерших 70- летняя женщина и мужчины в возрасте от 54 до 74 лет, у всех были при жизни болезни сердца и сосудов.

База антиковидной плазмы пополняется

Врачи всеми силами стараются помочь заболевшим и кроме лечения сдают кровь, чтобы потом ее переработать в антиковидную плазму. В настоящее время у регионе создано уже более 150 антиковидных доз плазмы, больше половины которых направлены в больницы. Сдать плазму и помочь больным, которые лежат в больницах региона, может человек, который сам переболел коронавирусом или сделал прививку от COVID-19.

Продление ограничений и «дистанционка» для беременных

Губернатор Самарской области, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона, продлил действующие ограничения до 14 февраля. В частности, пожилые люди продолжают находиться на самоизоляции, а дети и подростки не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Кроме того, 28 января, губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление, которое обязывает работодателей отправить на удаленную работу беременных сотрудниц на время пандемии. Ранее эта мера носила лишь рекомендательный характер.