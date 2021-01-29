Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 29 января

В некоторых городах коронавирус показывает устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в России и в мире не отступает. Врачи ежеминутно стараются спасти жизни пациентов, предлагают сделать прививку, либо вводятся ограничения.
В городах Золотого кольца активно ведется прививочная кампания, а также действуют ранее введенные ограничения. В частности, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах – рестораны, музеи, общественный транспорт и т. п.
В Ярославской области из-за эпидемиологической обстановки временно введи закрытый круглосуточный режим в 16 учреждениях социального обслуживания региона. Специалисты работают в сменах, каждая из которых длится две недели. Все это время сотрудники домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, психоневрологических интернатов не покидают учреждения, чтобы не создавать для своих подопечных дополнительных рисков заражения коронавирусной инфекцией.
А вот в Костромской области заметили устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Ежедневный показатель заболеваемости в Костромской области на 27% ниже, чем по стране, а ежедневный темп прироста заболевших меньше общероссийского на 30%.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 799 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1424 (+12)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших:1545 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8825 (+34)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9308 (+35)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8014 (+13)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30