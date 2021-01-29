Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 29 января

В некоторых городах коронавирус показывает устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в России и в мире не отступает. Врачи ежеминутно стараются спасти жизни пациентов, предлагают сделать прививку, либо вводятся ограничения.

В городах Золотого кольца активно ведется прививочная кампания, а также действуют ранее введенные ограничения. В частности, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах – рестораны, музеи, общественный транспорт и т. п.

В Ярославской области из-за эпидемиологической обстановки временно введи закрытый круглосуточный режим в 16 учреждениях социального обслуживания региона. Специалисты работают в сменах, каждая из которых длится две недели. Все это время сотрудники домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, психоневрологических интернатов не покидают учреждения, чтобы не создавать для своих подопечных дополнительных рисков заражения коронавирусной инфекцией.

А вот в Костромской области заметили устойчивую тенденцию к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Ежедневный показатель заболеваемости в Костромской области на 27% ниже, чем по стране, а ежедневный темп прироста заболевших меньше общероссийского на 30%.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 799 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1424 (+12)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших:1545 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8825 (+34)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9308 (+35)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8014 (+13)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30