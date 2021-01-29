“Питтсбург” проиграл, но Малкин догнал Ягра

“Вашингтон” провел свой третий матч без русских игроков.

Главным козырем “Брюинз” эксперты, дающие прогнозы на хоккей сегодня, называли прочную оборону, одну из лучших в Восточном дивизионе. А в последнее время разыгралась и атака, наколотившая за 2 игры 11 шайб.

“Питтсбург” также отличается мощной игрой в нападении, где блистают Кросби и Малкин, а вот оборона команды - ее слабое место. В каждой игре она пропускает несколько голов, и на втором месте команда шла, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб.

Матч в Бостоне также начался с ошибок защитников. Причем “Брюинз” умудрились выйти вперед, играя в меньшинстве. На 8-й минуте Клифтон Коннор схватил двухминутный штраф, но хозяевам удалась быстрая контратака и Брэд Маршан с передачи МакЭвоя открыл счет.

Во втором периоде та же пятерка забила уже в большинстве - после паса Маршана отличился Ник Ричи. “Питтсбургу” же распечатать Туукку Раска не удавалось очень долго. Даже играя 6 раз в большинстве, гости никак не могли провести результативную атаку. Лишь за 10 минут до конца третьего периода Джейсон Закер сумел, наконец, пробить финского голкипера.

А на 57-й минуте Капанен с передачи Малкина сравнял счет. Для Евгения пас стал 1079 очком за “Питтсбург”, он догнал знаменитого чеха Яромира Ягра. Игра перешла в овертайм, и здесь удача улыбнулась “Бостону” - на 65-й минуте Крейг Смит забил победную шайбу.

“Вашингтон” провел свой третий матч без русских игроков. Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов нарушили COVID-протокол, причем последний еще и сдал положительный тест на коронавирус. НХЛ отреагировала жестко, оштрафовав на 100 тыс. долларов клуб и отправив игроков на карантин, из-за которого они пропустят 4 матча.

Команда пока неплохо справляется, “Вашингтон” выиграл один из двух матчей против “Баффало”, а теперь одолел 3:2 “Айлендерс”. На шайбу в первом периоде Джона Карлсона островитяне ответили голами Добсона и Барзаля. Под занавес второго периода Даниэль Спронг сравнял счет, а на последней минуте матча Джастин Шульц принес “Кэпиталз” победу. Набрав 11 очков, команда продолжает лидировать в Восточном дивизионе.

На два очка от столичного коллектива отстают “Питтсбург”, “Бостон” и “Филадельфия”. “Флайерз” в последнем матче одолели “Нью-Джерси”, самым результативным игроком встречи стал Иван Проворов, набравший три очка (1+2).

Реклама