Яркие детали и никаких постановок: Где и как лучше фотографироваться за городом зимой в Самарской области

Фотографы зимой прогоняют монохромное уныние яркими деталями в одежде и правильной настройкой экспозиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уж с чем повезло жителям Самарской области, так это с природой. Что зимой, что летом объективы фотоаппаратов и смартфонов без труда находят виды, которые так и просятся в рамку и на стену или умиротворяющим фоном на “рабочий стол”. Компания МТС провела исследование и выяснила, где, судя по объему скачанного мобильного трафика, самарцы в охотнее всего проводят время зимой. А фотограф КП Светлана Маковеева дала несколько уместных советов о том, как правильно запечатлеть снежное очарование популярных локаций и ничего не отморозить.

Горнолыжные комплексы "СОК" и “Сноу Парк” п. Красная Глинка

Этой зимой самарцы всерьез увлеклись зимними видами спорта, что легко объяснить. Без возможности выехать за границу и с ограничениями на путешествия по России многим пришлось искать развлечения в родном регионе. При этом статистика МТС говорит о том, что самарцы больше любят горные лыжи - комплексы “СОК” и “Сноу Парк” этой зимой лидируют по исходящему трафику. А может быть, дело в том, что более динамичные виды спорта лучше смотрятся на фото и видео, чем бег в лыжне - вот и постят с Красной Глинки больше, чем откуда-либо еще.

Совет фотографа:

Для съемки динамичных спортивных фото лучше иметь специальный объектив, но если под рукой только смартфон, рекомендую обратить внимание на моменты, когда спортсмены двигаются меньше. Например, на подготовке к старту и на финише можно поймать очень яркие эмоции.

Не замерзнуть зимой вряд ли получится. Главное, чтобы можно было в любой момент согреться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Царев курган

В какую сторону ни глянь с этого живописного холма, в любое время года открывается замечательный вид. К тому же добраться до Царева кургана можно на маршрутке, так что народная тропа сюда летом не зарастает, а зимой не укрывается снегом. Одна проблема - масштабы красоты очень сложно передать фотографиями на смартфон.

Совет фотографа:

Имейте в виду, на морозе аккумуляторы садятся гораздо быстрее. Обязательно возьмите с собой запасные или обеспечьте себе возможность зарядить батарейку.

Центр отдыха "Склон"

Горнолыжный комплекс в Малой Царевщине вместе со множеством сопутствующих спортивно-развлекательных объектов занимает “серебро” по потреблению мобильного трафика МТС среди мест для активного отдыха. Оно и понятно. Ведь трафик - это не только исходящие фото и видео, но также стриминговые музыкальные сервисы и переписка в соцсетях. А на “Склоне” достаточно мест, где можно отдохнуть от катаний и поскроллить ленту.

Совет фотографа:

Нужно быть очень внимательным к перепадам температуры. На камере на морозе образуется конденсат, поэтому после фотосессии ее нужно согревать постепенно. В частности, не заносить сразу в теплый гостиничный номер, а поместить в кофр и, для начала, в какое-то прохладное место.

То же правило распространяется на смартфоны. Я бы не стала с мороза сразу вносить телефон, скажем, в предбанник сауны, и следила бы, чтобы он не оказывался рядом с любыми обогревателями.

Конденсат внутри сложного электронного устройства может сломать его. Даже если у вас всего лишь возникла пауза в съемке, а вы пошли погреться и перезарядить аккумулятор, проследите, чтобы смена температурного режима не была резкой.

Лыжные базы “Чайка” и “Динамо”

По статистике посетители “Чайки” пользовались мобильным интернетом почти в полтора раза реже по сравнению с красноглинскими соседями. Кстати, чаще всего самарцы выезжали покататься на лыжах в начале новогодних каникул

– с 3 по 5 января, а также по воскресеньям, в первой половине дня. Однако внесли тут свою лепту и другие фотогеничные мероприятия - например, “Рождественская гонка на собачьих упряжках”.

Совет фотографа:

Зима - это монохромное время, которому не помешают краски. Я всегда рекомендую брать на фотосессии что-то яркое - пледы, термосы... Но лыжникам в их заметных на фоне снега костюмах беспокоиться не о чем.

Места с повышенной концентрацией хаски и маламутов предсказуемо популярны среди фотографов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый Буян

В известном селе Красноярского района нынче активно развивается экотуризм. Например, на животноводческой ферме “В моих лугах” можно познакомиться с жизнью скотного двора и побывать в питомнике ездовых собак. А буквально напротив, в “Золотой подкове”, продают свежую “молочку” и рассказывают, как она производится в бывшем каретном ряду и конюшнях 1915 года постройки. Это не говоря уж о том, что окрестности Нового Буяна нешуточно живописны.

Совет фотографа:

Не следует зимой надеяться на постановочные фото. В минус двадцать мало кто готов долго работать моделью. Зато на морозе здорово и органично смотрятся фото с животными. Они обычно чувствую себя на холоде комфортнее, чем люди, и всегда готовы добавить вашему фото динамики.

Усолье

Удаленное от Самары Усолье занимает видную позицию на карте потребления мобильного трафика МТС, поскольку здесь есть и природные достопримечательности, и пока еще пригодная для праздного осмотра усадьба Орловых-Давыдовых, и санаторий “Волжский утес” с одноименным горнолыжным комплексом. Впрочем, последний открылся совсем недавно, 2 января, и его потенциал еще не вполне раскрыт - не исключено, что в следующем году мы увидим его в лидерах списка.

Совет фотографа:

При съемке зимой фотографии получаются не такими белоснежными, как хотелось бы, а все больше грустными, серыми. Дело в том, что камеры оценивают освещение не так же, как наши глаза. Нужно подкорректировать настройки освещенности, то есть экспозицию (в современных смартфонах этот параметр обычно можно регулировать). Поднимите экспозицию на одну-две трети ступени, и вы сразу увидите, как картинка оживет.

Шерстяное платье вносит свою лепту в создание ощущения уютной зимы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правый берег Волги и Рождествено

Есть немало самарцев, которые считают обязательным перейти хотя бы раз за зиму Волгу по льду. Согреться “на той стороне” чаем из термоса, возможно даже пожарить наскоро мясо, и уж конечно сделать несколько снимков панорамы города.

Теоретически за тем же самым можно кататься в село Рождествено на суднах “на воздушной подушке”. Вот только переправа не всегда работает стабильно. Особенно по выходным, когда у людей есть время на подвиги.

Совет фотографа:

На зимнюю съемку обязательно нужно тепло одеться, даже если не очень морозно. Если же фотосессия подразумевает, что нужно в той или иной степени раздеваться, подготовьте для модели возможность в любой момент согреться.