Нашли за холодильником: в Самарской области подросток помог полицейским поймать магазинного вора

Полицейские руководители поблагодарили Руслана и вручили ему грамоту, а также памятный подарок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Грабитель не ждал, что его заметят

Ночная прогулка для 17-летнего жителя села Красноармейское в Самарской области Руслана закончилась настоящим криминальным приключением. Парень увидел, как неизвестный пытается провернуть кражу в супермаркете, и не прошел мимо, а помог задержать его сотрудникам полиции.

Все произошло на днях. В третьем часу ночи подросток возвращался домой и увидел, как какой-то мужчина кирпичом разбивает стекло входной двери магазина на улице Мира. Руслан сразу же позвонил в полицию и остался следить за тем, чтобы злоумышленник не скрылся.

— Дежурный направил на место сотрудников ДПС, патрулировавших улицы неподалеку. Когда они приехали, то увидели, что двери в торговой точки серьезно повреждены — и входная, и так, что находится в зале, — рассказали «КП-Самара» в региональном ГУ МВД России.

Преступника нигде не было видно. Он уже проник в помещение и не попадался на глаза. Незнакомец точно не ожидал, что его кто-то заметит, и сильно испугался, когда по наводке очевидца сюда прибыли силовики.

Поступок юноши не остался без внимания

Правоохранители решили, что похититель прячется за стеллажами. Догадки оказались близки к истине. Его обнаружили спрятавшимся за витриной-холодильником.

— Он признался, что когда разбил стекло, сигнализация не сработала. А закон нарушил ради того, чтобы похитить алкогольные напитки, — объяснили в МВД.

Злоумышленник серьезно повредил имущество торговой точки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный местный житель, которому 25 лет. Сейчас на него возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу с незаконным проникновением.

В полиции уверены — несостоявшегося воришку удалось поймать на месте преступления во многом благодаря внимательности и активной гражданской позиции 17-летнего Руслана. Руководитель Отдела МВД РФ по Красноармейскому району Вячеслав Сорокин и исполняющий обязанности начальника местного ОГИБДД Вадим Калягин в торжественной обстановке наградили юношу благодарственным письмом и ценным подарком.

Сам Руслан отметил, что ничего особенного в его поступке нет. Он просто выполнял свой гражданский долг. Молодой человек призывает всех, кто становится очевидцем незаконных действий, не оставаться равнодушным и звонить по номеру 112.