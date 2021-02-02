Как аграриям Самарской области надежно защитить посевы?

Работа во время посевной кампании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возделывание зерновых культур в условиях Поволжья — зачастую нелегкий труд аграриев. Погода вносит коррективы в сроки сева и технологию защиты посевов сельхозкультур. Ежегодный резкий перепад температур, с заморозков в апреле до майских суховеев, особенно в Самарской и Волгоградской областях, негативно влияет на получение дружных всходов яровых зерновых культур.

Итоги прошлого года

Уборочная кампания 2020 года прошла в целом хорошо, в некоторых областях в фазу налива зерновых выпали долгожданные осадки, что позволило получить богатый урожай не только озимой пшеницы, но и яровых зерновых культур. Благоприятно сложилась и конъюнктура рынка для сельхозпроизводителей. Хороший баланс цены и спроса, а также субсидирование экспорта в страны Юго-Восточной Азии позволили сделать дополнительные вложения в яровые культуры: обновить посевную технику и семенной материал, закупить необходимые удобрения для предпосевного внесения и подкормок. Проводится большая работа, итогом которой должны стать дружные ровные всходы яровых под урожай 2021 года.

Немалую долю в достижении этого результата занимают средства для защиты семян, которые позволяют максимально сохранить средства, потраченный на подготовку к яровому севу, и реализовать потенциал каждого высеянного зернышка.

Почему не все так просто?

Ежегодно хозяйствам приходится сеять в непрогретую почву, а это повышает риск поражения питиозной и обыкновенной корневыми гнилями, а также грибами родов Fusarium и Alternaria. Гельминтоспориозная, она же обыкновенная корневая гниль, является наиболее распространенным заболеванием на территории Поволжья. Неустойчивый водный режим в нашем регионе способствует усилению восприимчивости растений к заболеванию, делая его наиболее вредоносным для яровой пшеницы. Ущерб от обыкновенной корневой гнили усиливается на фоне повреждений, вызванных различными внутристеблевыми вредителями. Также встречается поражение пыльной головней, которое доставляет неприятности производителям пивоваренного ячменя. Кроме того, ущерб наносят различные вредители, в частности злаковые мухи и полосатая хлебная блоха. При поражении поверхности листа свыше 25% растения хуже кустятся, так как тратят много энергии на восстановление листового аппарата, а при повреждении свыше 75% - отмечается полная гибель растений.

Важно отметить, что вредные насекомые нападают на растения в первые дни их жизни, когда закладывается количество колосков в колосе и их озерненность, что сильно сказывается на продуктивности посевов, поэтому опытные аграрии отмечают, что защита семян — первый и важнейший шаг для получения хорошего урожая.

Помощники в вопросе защиты семян

Действенное решение для защиты семян предлагает компания «Сингента». Это один из лидеров в производстве инсектофунгицидных препаратов для защиты семян полевых культур. Достоинствами готовых продуктов этой компании являются удобство и простота их применения, снижение влияния человеческого фактора, прочное и равномерное закрепление продукта на семенах.

Если весна засушливая, для защиты семян яровой пшеницы рекомендуют применять Дивиденд® Суприм. Это экономичный инсектофунгицидный протравитель, который надежно оберегает всходы от корневых гнилей, семенной инфекции, включая альтернарию, а также от вредителей: хлебных блошек, злаковых мух и проволочников.

Преимущества Дивиденд® Суприм

- Безопасен для культуры. Благодаря отсутствию ретардантного эффекта помогает получить дружные всходы даже в условиях дефицита влаги.

- Увеличивает кущение. Растение меньше подвержено стрессам за счет проявления «вигор-эффекта» (Vigor™ Effect), которым обладают все инсектофунгицидные протравители «Сингенты».

- Позволяет снижать норму высева семян. Для получения к уборке оптимальной густоты стеблестоя многие фермеры специально завышают норму высева. С Дивиденд® Суприм данный прием неактуален, так как благодаря мягкой защите проростков он гарантирует повышение полевой всхожести и реализацию потенциала сорта в любых погодных условиях.

Баковая смесь

Если необходим универсальный продукт для всходов пшеницы и ячменя, рекомендуется использовать для защиты семян Селест® Макс — готовый инсектофунгицидный протравитель, контролирующий не только семенную, но и почвенную инфекцию, включая фузариозную, а также головневые заболевания. Селест® Макс гарантирует надежную защиту от вредителей и болезней до фазы развития культуры «выход в трубку».

Преимущества Селест® Макс

- Присутствие в составе Селест® Макс одних самых популярных на рынке протравителей веществ (флудиоксонил, тебуконазол, тиаметоксам) позволяет контролировать широчайший спектр болезней и вредителей на самом раннем этапе жизни растений.

- Оптимальная концентрация инсектицида (при средней дозировке 1,8 л/т = 0,7 л/т препарата КРУЙЗЕР®) отлично защищает проростки от повреждения хлебной блохой, злаковыми мухами и проволочником.

- Стресс-менеджмент посевов зерновых. Благодаря наличию в составе только одного триазола с широким спектром действия и проявлению «вигор-эффекта» Селест® Макс гарантирует быстрый старт развития культуры, увеличение продуктивного стеблестоя и сохранение потенциального урожая сорта.

Селест Макс

Плюсы очевидны

Продукты Дивиденд® Суприм и Селест® Макс произведены по технологии «Формула М», которая обеспечивает:

- надежное закрепление продукта на поверхности семени, что исключает пыление (особенно актуально при обработке посевного материала ярового ячменя, поскольку он относится к пленчатым культурам и его обработка зачастую затруднена);

- стабильную дозировку продукта (с момента нанесения до высева в поле), что гарантирует эффективность действия препарата в поле;

- уменьшение пыления во время обработки семян существенно снижает негативные риски воздействия пестицида на оператора протравочной техники и окружающую среду.

Погодные условия всегда влияют на технологию возделывания сельскохозяйственных культур, однако с помощью максимальной защиты на самом раннем этапе вегетации зерновых можно заложить мощный потенциал урожая, используя надежные продукты для защиты семян — Дивиденд® Суприм и Селест® Макс.

Реклама