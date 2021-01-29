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Спорт

Как выглядит девушка полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского

Не удивительно, что вингер – одна из главных звезд «Крыльев Советов», с такой-то поддержкой. Показываем, как выглядит девушка Антона Зиньковского
Михаил РОМАНОВ
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За Антоном Зиньковским выстроилась очередь из клубов РПЛ и, по слухам, нескольких клубов из Европы.

За Антоном Зиньковским выстроилась очередь из клубов РПЛ и, по слухам, нескольких клубов из Европы.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Антон Зиньковский сейчас одна из главных звезд «Крыльев Советов» и лакомый кусочек для целого ряда клубов Российской премьер-лиги и, по слухам, Европы. Атакующего полузащитника в этом сезоне с трудом, но удалось удержать в команде. И это не удивительно – это быстрый, умный и технически одаренный вингер.

Однако за любым великим мужчиной стоит женщина. По дороге к сборной России и европейскому чемпионату рядом с полузащитником «Крыльев» идет его возлюбленная. Показываем, как выглядит девушка Антона Зиньковского.

Встречаться они начали еще до того, как Антон стал известным. В 2019 году футболист, будучи уже игроком «Крыльев», рассказывал, что он живет в Самаре на базе, т.к. его девушка учится в Краснодаре.

Очевидно, молодые люди познакомились еще в Новороссийске, откуда Зиньковский родом. Их отношения прошли испытание расстоянием – Антон после Новороссийска был в академии «Чертаново» и играл за московскую команду, а теперь выступает за «Крылья».

Однако, если вингер перейдет в европейский клуб (чего мы все ему желаем), возлюбленной придется последовать за ним.

Судя по тем нежным фото, на которых молодые люди вдвоем, у них очень теплые отношения. Именно такие и нужны футболисту - чтобы в них можно было укрыться от того шквала критики, который рано или поздно обрушится на игрока.

В Самаре Антона очень любят, будем надеяться, что так будет и дальше.

Судя по тому же инстаграму, девушка у Антона – личность творческая. Лента выдержана в теплых цветах, все фото одних оттенков. Сами фотографии к тому же очень стильные.

Кстати, фотографий, где влюбленные вдвоем, хватает и в инстаграме Антона. Это кадры из отпуска в теплых странах, с праздников или просто прогулок.

Спорт: ФУТБОЛ