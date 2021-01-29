Правила и ограничения из-за коронавируса в Самарской области до 14 февраля

Стало известно о продлении ограничений из-за коронавируса в Самарской области до 14 февраля. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Подписанное постановление опубликовано на сайте правительства. Разбираемся, какие новые запреты и рекомендации для жителей Самарской области из-за коронавируса появились, что должны делать туристы - путешественники, вернувшиеся из-за границы, сколько продлится масочный режим в Самаре. Представляем полный разбор документа.

Обязанности работодателей на период повышенной готовности к угрозам COVID-19

- перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в первую очередь тех, у кого есть хронические заболевания,

- перевести на дистанционку беременных женщин,

- обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, обрабатывать помещения, помогать работникам соблюдать режим самоизоляции на дому,

- взаимодействовать с Роспотребнадзором,

- информировать о правилах поведения при выезде за пределы РФ, проверять справку у прибывшего из-за границы сотрудника.

Кто должен быть на самоизоляции в Самарской области до 14 февраля

- жители Самарской области старше 65 лет остаются на самоизоляции. Они могут получить больничный в организации.

Как учатся школьники в Самарской области до 14 февраля

В школах продолжается очное обучение. Однако несовершеннолетним нельзя находиться ьез родителей в ТЦ и фуд-кортах.

Правила для тех, кто вернулся из иностранных государств

В постановлении прописан порядок действий для туристов и деловых путешественников, которые возвращаются в Самару из-за границы. Что должен сделать человек?

- сообщить о возвращении на территорию РФ по телефону кол-центра в рабочее время 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 - в рабочее время, либо 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 - круглосуточно.

- выполнить требования из постановления главного санитарного врача (сделать тест на коронавирус, прикрепить его результаты на портале Госуслуг).

Правила для тех, кто приехал в Самарскую область из других субъектов РФ

- сообщить о прибытии в Самарскую область, месте и датах пребывания, по тем же телефонам, указанным выше,

- если появятся признаки болезни - обратиться за медпомощью по телефону.

Что делать тем, кто болеет коронавирусом и их родственникам

Больные должны обеспечить самоизоляцию на дому. То же самое требование касается тех, кто проживает с ними в одном помещении.

Масочный режим и социальное дистанцирование до 14 февраля 2021 года

- граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров,

- масочный режим действует по нормам, указанным в постановлении главного санитарного врача. Без маски не пустят в магазин и в другие общественные заведения,

- в общественных местах должна быть нанесена специальная разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.

Какие еще ограничения существуют в Самарской области из-за коронавируса на январь-февраль 2021 года

- социальные учреждения работают вахтами не менее 14 календарных дней,

- в многоквартирных домах УК и ТСЖ обязаны проводить каждый день дезинфекционные мероприятия,