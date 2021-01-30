Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 30 января 2021 года

Сейчас не лучшее время для путешествий, однако если не терпится в поездку, не забудьте маску и перчатки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во всем мире, в России в том числе, сейчас не лучшее время для путешествий. Свирепствует коронавирус, власти вводят ограничения, начинаются прививочные кампании. Неспокойно сейчас и в городах Золотого кольца – одном из самых живописных туристических маршрутов нашей страны. Однако если вам не терпится отправиться туда в поездку и пандемия вас не пугает, рассказываем последние новости о коронавирусе на 30 января 2021 года
Из-за эпидемиологической обстановки в Ярославской области в 16 учреждениях соцобслуживания временно ввели закрытый круглосуточный режим. Сотрудники будут работать по сменам, каждая из которых будет длиться по две недели. При этом сотрудники домов престарелых и психоневрологических интернатов не должны покидать учреждения. Это сделали, чтобы минимизировать возможность заражения COVID-19.
В регионах продолжается и прививочная кампания. Например, во Владимирской области прививку сделали больше 8 800 человек. В регионе работают 45 прививочных пунктов и 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.
Не стоит забывать и про масочный режим. Его никто не отменял. Без масок вас просто не пустят в магазины, в кафе, в рестораны и в общественный транспорт.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 806 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1431 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1556 (+11)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 8844 (+19)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 9337 (+29)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 8023 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30