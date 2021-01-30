Последние новости о коронавирусе в городах Золотого кольца на 30 января 2021 года

Сейчас не лучшее время для путешествий, однако если не терпится в поездку, не забудьте маску и перчатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во всем мире, в России в том числе, сейчас не лучшее время для путешествий. Свирепствует коронавирус, власти вводят ограничения, начинаются прививочные кампании. Неспокойно сейчас и в городах Золотого кольца – одном из самых живописных туристических маршрутов нашей страны. Однако если вам не терпится отправиться туда в поездку и пандемия вас не пугает, рассказываем последние новости о коронавирусе на 30 января 2021 года

Из-за эпидемиологической обстановки в Ярославской области в 16 учреждениях соцобслуживания временно ввели закрытый круглосуточный режим. Сотрудники будут работать по сменам, каждая из которых будет длиться по две недели. При этом сотрудники домов престарелых и психоневрологических интернатов не должны покидать учреждения. Это сделали, чтобы минимизировать возможность заражения COVID-19.

В регионах продолжается и прививочная кампания. Например, во Владимирской области прививку сделали больше 8 800 человек. В регионе работают 45 прививочных пунктов и 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Не стоит забывать и про масочный режим. Его никто не отменял. Без масок вас просто не пустят в магазины, в кафе, в рестораны и в общественный транспорт.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 806 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1431 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1556 (+11)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 8844 (+19)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 9337 (+29)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 8023 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30