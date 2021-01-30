Ограничения, которые ввели в октябре прошлого года, будут действовать как минимум до 14 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили ограничения, связанные с коронавирусом. Детям все еще нельзя ходить в ТЦ, а пожилым людям надо сидеть дома. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самаре и области на 30 января 2021

Статистика

За предыдущие сутки в регионе выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 39686.

Больше всего новых заболевших в Самаре – 140. Следом идут Тольятти (58 случаев) и Сызрань (16). Весь список выглядит так:

- 140 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Сызранском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Кинель

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Пестравском районе

К сожалению, снова не обошлось без смертей. Скончались два пациента с подтвержденным COVID-19. Это 81-летняя женщина, у которой были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также 47-летний мужчина, страдавший заболеваниями органов дыхания.

Общее число погибших от коронавируса в Самарской области – 810.

Ограничения продлили до 14 февраля

В Самарской области продлили ограничения из-за коронавируса до 14 февраля. Постановление опубликовано на сайте правительства региона. В частности, жители старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции, несовершеннолетним все еще запрещено появляться в торговых центрах и фуд-кортах. При этом социальные учреждения работают вахтами не меньше 14 календарных дней, а УК и ТСЖ должны каждый день проводить дезинфекцию в многоквартирных домах. Подробнее об ограничениях можно почитать на сайте samara.kp.ru.

В Тольятти медики сдали плазму

Сотрудники Тольяттинской городской клинической больницы №2 вместе с главврачом сдали плазму с антителами к коронавирусу. Она пойдет на оказание помощи больным.

- Медицинские работники инфекционного госпиталя больницы делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов, применяют современные методы лечения, в том числе переливание антиковидной плазмы. Мы с коллегами тоже пришли сдать плазму с антителами, чтобы помочь нашим пациентам, - отметил главврач больницы Виталий Сибряев.

Специалисты отмечают, что метод лечения донорской плазмой – один из самых перспективных, особенно для пациентов со среднетяжелым течением болезни.