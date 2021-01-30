Ограничения, которые ввели в октябре прошлого года, будут действовать как минимум до 14 февраля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области продлили ограничения, связанные с коронавирусом. Детям все еще нельзя ходить в ТЦ, а пожилым людям надо сидеть дома. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самаре и области на 30 января 2021
Статистика
За предыдущие сутки в регионе выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 39686.
Больше всего новых заболевших в Самаре – 140. Следом идут Тольятти (58 случаев) и Сызрань (16). Весь список выглядит так:
- 140 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Сызранском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Кинель
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Пестравском районе
К сожалению, снова не обошлось без смертей. Скончались два пациента с подтвержденным COVID-19. Это 81-летняя женщина, у которой были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также 47-летний мужчина, страдавший заболеваниями органов дыхания.
Общее число погибших от коронавируса в Самарской области – 810.
Ограничения продлили до 14 февраля
В Самарской области продлили ограничения из-за коронавируса до 14 февраля. Постановление опубликовано на сайте правительства региона. В частности, жители старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции, несовершеннолетним все еще запрещено появляться в торговых центрах и фуд-кортах. При этом социальные учреждения работают вахтами не меньше 14 календарных дней, а УК и ТСЖ должны каждый день проводить дезинфекцию в многоквартирных домах. Подробнее об ограничениях можно почитать на сайте samara.kp.ru.
В Тольятти медики сдали плазму
Сотрудники Тольяттинской городской клинической больницы №2 вместе с главврачом сдали плазму с антителами к коронавирусу. Она пойдет на оказание помощи больным.
- Медицинские работники инфекционного госпиталя больницы делают все возможное для скорейшего выздоровления пациентов, применяют современные методы лечения, в том числе переливание антиковидной плазмы. Мы с коллегами тоже пришли сдать плазму с антителами, чтобы помочь нашим пациентам, - отметил главврач больницы Виталий Сибряев.
Специалисты отмечают, что метод лечения донорской плазмой – один из самых перспективных, особенно для пациентов со среднетяжелым течением болезни.