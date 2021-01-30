Быстрее, выше, мощнее: на боевое дежурство под Самарой заступили ЗРК С-400 «Триумф»

С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Закончили перевооружение

29 января в Самарской области на боевое дежурство заступили современные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». На плацу одной из военных частей Самарской области прошло торжественное построение с участием командующего 14-й армией ВВС и ПВО генерал-майора Владимира Мельникова.

Командующий проверил, как бойцы несут службу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня личный состав зенитно-ракетного полка заступает на несение боевого дежурства по охране воздушных рубежей нашей Родины. Мы продолжаем выполнять боевую задачу в мирное время, - отметил генерал-майор. - Перевооружением полка новой зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» мы в объединении закончили перевооружение, запланированное на 2020 год.

Боевое подразделение занимает свои посты за считанные минуты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С-400 не имеет аналогов в мире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Командующий призвал военнослужащих подробно изучить матчасть и грамотно эксплуатировать вверенную им новейшую технику.

С-400 приводят в боевое положение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главной задачей расположенного под Самарой подразделения ПВО было и остается обнаружение и отражение нападения воздушного противника. Новая современная техника позволит делать это намного быстрее и эффективнее.

Новейшая техника несет боевое дежурство на самарской земле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воздушное пространство под защитой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не имеет аналогов в мире

- Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» существенно повысят возможности расчетов по выполнению боевой задачи, охране воздушных рубежей и объектов обороны Самарской области и всей Уральской зоны ПВО, - объяснил начальник объединения зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС ПВО ЦВО полковник Геннадий Шлаг. – Этот зенитно-ракетный комплекс не имеет аналогов в мире. Благодаря ему существенно сократилось время реакции на возможную угрозу. Увеличилась дальность поражения, высоты, скорости обнаружения уничтожаемых целей. Более того, обнаружение и сопровождение цели происходит автоматически, уничтожение тоже может происходить без участия человека. Человек вмешивается только если что-то пойдет не так.

Бойцы прошли переобучение и готовы к работе на новом комплексе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно важное преимущество новой техники – то, что она умеет противостоять малоразмерным беспилотным летательным аппаратам.

- Сегодня это одна из проблемных задач системы ПВО, - отметил Геннадий Шлаг. – Беспилотные летательные аппараты могут находиться в воздухе до суток, могут быть многоцелевыми, маловысотными, с бомбовой нагрузкой. Благодаря С-400 даже самых таких маленьких шпионов можно будет обнаружить в воздушном пространстве и уничтожить.

Боевые пуски провели на «отлично»

Соединение ПВО со штабом в Самаре имеет на вооружении уже три системы С-400. Чтобы овладеть всеми премудростями обращения с новейшей техникой, личный состав прошел специальную подготовку.

Техника способна работать автоматически, без участия человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Дополнительное обучение и переподготовка заняли три месяца, - рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона капитан Иван Горбенко. – Начальные пуски с боевой стрельбой по мишеням и целям на большой высоте боевые расчеты выполнили на «отлично». Мы очень рады новой технике - она облегчила и ускорила работу боевых расчетов. Если раньше большинство расчетов мы производили вручную, а цели искали визуально, то сейчас «умная» техника делает это автоматически. Наша задача – все проверить и принять решение об уничтожении цели. Тренировки проводим регулярно, проводим имитируемые пуски. В технике уверены на все 100%, и всегда готовы отразить реальное нападение.